大陸建設首度揮軍美國市場 百億大案受矚目

繼馬來西亞吉隆坡的地產開發案後，大陸建設首度進軍美國市場的百億大案震撼登場，這個位於美國舊金山的「尚芮公寓SERIF」，結合飯店、精品商城與住宅的大型整體開發個案，不僅具完善的交通機能，在新台幣強勢升值創九年新高，也成為疫情後最受矚目的海外不動產標的。

負責代銷「尚芮公寓SERIF」的大師房屋董事長陳建慶透露，其中有36戶保留給台灣的客戶，目前開賣一個月就已成交9戶，客戶均給予不錯的好評。

讓人出乎意料的是，疫情後的海外市場重燃信心，海外不動產業者分析，過去台灣投資人追逐東南亞低總價、高投報的海外標的，但礙於當地法規及風險後，真正投資海外的目光依舊回到歐美日等發展成熟的國家，其中又以美西加州、舊金山等城市，因深具增值潛力，再度竄升為投資首選。

此外，陳建慶指出，今年疫情爆發後，全球貨幣寬鬆政策造就資金充斥市場，但走出防疫有成的台灣，各國至今疫情未歇，海外不動產市場也有點火佈局的氛圍，加上新台幣強勢升值創九年新高，買海外資產有一定的匯率價差，成為資金佈局中的熱門選項。

而在眾多海外城市中，大師房屋指出，舊金山灣區多個城市要達到2040年的住宅供給目標要比預期多上20多年，尤其舊金山市甚至預計要到2063年才能達標，過去科技與網際網路起飛的10年間，舊金山灣區產生了將近40萬個工作機會，批准下來建築許可卻僅有少少的6萬個，因此即便疫情影響全球經濟，舊金山房價中位數仍創新高，顯示需求依舊強勁。

大陸建設「尚芮公寓SERIF」位於有「舊金山走廊」之稱的市場街 ，圖為施工實景。圖／業者提供

大陸建設的「尚芮公寓SERIF」正位於有「舊金山走廊」之稱的市場街，為舊金山市最重要的主幹道，而當地政府也持續主導針對市場街的擴張與發展，除了改善關鍵的安全需求外，這個大規模更新計畫還將替換及升級老舊的基礎設施、包括路燈、交通號誌、輕軌電車、自行車道及各項公用設施等，同時輕軌T線地下段延伸計畫也預計於2021年開放後，將聯合廣場與Powell站連結，成為載客量最多路線，未來將建立舊金山和灣區全新的市民、文化和經濟的中心。

因此受惠於建設利多的「尚芮公寓SERIF」備受矚目，而該案也是市場街首度結合飯店、精品商城與住宅的大型整體開發個案，同時步行到五鐵共構的車站Powell Station只需三分鐘，步行至聯合廣場僅十分鐘，具有完善的交通機能。斜對街除了有國際知名大型百貨Westfield外，此次疫情受惠企業之一的IKEA也預計規劃約2千坪的舊金山市第一間分店，並邀請各類型的餐廳及零售店進駐，未來將是一處舊金山居民及其獨特生活方式的混合型零售空間。

為了打造地標建築「尚芮公寓SERIF」，大陸建設邀請知名建築師Handel Architects及室內設計師Iwamoto Scott操刀，規劃出中小面積的套房、一房及兩房產品，總戶數242戶的精緻生活空間，成為大陸建設繼信義區豪宅「55Timeless 琢白」、台中七期的「宝格」、「丽格」及台北市南京松江的「琢豐」後，首度跨海到舊金山打造出指標建案。