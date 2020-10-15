挑地段更挑品味 「鐫月」吸引天母菁英客

台北市最具國際感的天母，因為土地稀缺，加上生活消費習慣地緣性強，往往一有新案登場就被「自己人」搶光。被認知為「正天母」的忠誠路沿線，自第三季「家居雲邸」完銷後，由大陸建設「鐫月」聯袂如恩設計研究室著墨「國際範」、「設計感」等美學價值，坪數鎖定40-70坪輕豪宅，滿足天母人高端換屋、資產進化與二代置產的品味要求。

基地位於德行東路的「鐫月」，是大陸建設首度進軍天母的推案，產品規劃43、51、69坪，為地上14樓、地下3樓住宅，總銷約35億元，每坪開價125萬元。大陸建設在找來普立茲克獎的白派建築巨擘理查麥爾設計信義計畫區「琢白」、全球寶格麗飯店御用建築師安東尼奧設計台中歌劇院「宝格」與「丽格」等話題之作後，大陸建設「鐫月」則請來近10年屢屢以飯店、私人住宅、美術館作品，橫掃義大利、英國、西班牙設計大獎的「Neri＆Hu如恩設計研究室」，從建築外觀到內部門廳、庭園景觀、燈光設計、玄關梯廳，以全案設計模式，結合大陸工程營造實力，創造多品牌效應，吸引天母菁英買進，開案月餘就傳4成佳績，市場回響熱烈，銷況穩定去化中。

「Neri＆Hu如恩設計研究室」 作品，左為上海上海艾迪遜酒店，右為台北 金普頓大安酒店。圖／業者提供

「如恩設計研究室」最為台北人熟悉的作品是信義計畫區新光三越A4館二樓「Art Haus精品店」，與去年初開幕的就入圍國際權威奢華生活美學雜誌Wallpaper*年度最佳新酒店的「金普頓大安酒店」。

「鐫月」 一樓門廳3D模擬示意圖。圖／業者提供

「鐫月」隨處可見的設計精髓，像是歐洲建築層層疊遞出神聖感，同時又有如洞穴般提供靜謐感與安全感的「拱廊」，和汲取台灣窗花工藝金屬細節打造出的弦月弧度格柵。「鐫月」的室內公設空間，更大量採用原色水磨石、帶著莫蘭迪色調的公設家具，黃銅色與原木和石色的交融，恰到好處呼應天母人獨有的精緻摩登，同時，也勾喚起去過「如恩設計」上海艾迪遜酒店、吉隆坡阿麗拉酒店旅宿經驗的北市高端客群，慕名而來。

大陸建設更特別在「鐫月」採用SRC結構與住友制震器，並使用中空樓板與制音墊雙重隔音建材，寧靜工程與建材規格，與台北各豪宅相較毫不遜色。