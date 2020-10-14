大直．水綠清翫 實登總價近2億

美中貿易戰仍持續拉鋸，Covid-19全球確診人數達到3477萬，世界生產供應鏈持續重新布局，全球利率仍維持寬鬆低檔，高端資產族開始全面布局房市，著眼可世代傳承的價值。

吉田建築的「大直‧水綠清翫」地處劍南山、文間山南麓，基隆河北岸，以「山南水北謂之陽」的聚財生息風水，在三面臨路的獨立私密街廓裡，打造擁有私人四時花園的家族闔府宜居地點，規劃105坪、210坪產品。

個案甫揭露的實價登錄以總價近2億，單價195.4萬，證實其恆久居住規劃品質、土地價值。

逾500坪的園林樹木，由明水路左轉，一眼便能看見。一棵棵以原樹形、不強修剪，仔細運送謹慎種植，並配合樹種的配置，規劃了20餘種樹穴降版，精心呵護，吉田建築罕見的用心，才能創造立即能擁有的自家濃密城森。在滿是自然新鮮空氣的花園裡曲徑散步，不僅私密，安全無虞，同時也更加健康。

花園除了可以隨時與家族共享外，其實土地持分價值更是另一個重要關鍵！

相較於其他建案，擁有更大的土地持分面積，達到將近一二倍的29坪上下，以土地市價換算，早已是上億的價值。

除了日系國土開發的精工雕琢外，在自有四時城森，難能可貴的價值中，吉田建築「大直‧水綠清翫」更坐擁美麗華商圈便利，臨近內湖科技園區質感街區，堤頂直下信義計劃區區，環東大道一線輕驅，便能瞬達南港軟體園區。洽詢電話：（02）2533-6888。