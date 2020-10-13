瞄準高端換屋 仰士林公開即五成

北市士林區受惠於北士科、捷運北環段、士林金融文藝中心等重磅建設，吸引華固、潤泰等上市櫃建商獵地卡位，斬獲北市換屋客高度關注，士林唯一萬坪公園首排名邸「川騰仰士林」作為區域亮點，不只獨享公園樹海景觀、永久百米棟距等難得優勢，重金力邀台北101營造團隊「日商華熊營造」負責，專為高端換屋客規劃的純雙拼60、70坪，大獲科技業董座、醫生、律師、台商青睞置產，甫公開即熱銷5成。

士林買氣飆漲 攀升北市之冠

華固、潤泰、長虹 上市櫃建商卡位北士科

根據地政局統計，士林區8月移轉棟數爆發性崛起，年增率成長36.8%為北市之冠，高總價換屋型產品買氣也明顯增加，業者據此分析，北投士林科技園區可望複製內科模式，結合科技、醫療等高含金量產業，創造超過4萬個就業機會，因此吸引華固、潤泰、長虹、國泰等指標上市櫃建商進駐，進一步帶動士林、北投房市買氣，士林紙廠、新光紡織更相繼規劃文創園區，表演藝術中心啟動在即，產官聯手開發高達千億，加上士林自古貴為風水寶地，發展成熟具完備機能，職住遊憩齊全，獲民眾一致看好，躍居北市高端換屋客移居目標。

士林區利多發酵，成熟機能完備，買氣攀升北市之冠。圖／海宇國際股份有限公司提供

士林唯一 萬坪前港公園首排名邸

日商華熊營造+住友制震 SRC雙拼純住宅

放眼全球傳奇住宅，倫敦海德公園一號、紐約中央公園ONE 57皆以座落公園首排的永久視野棟距為傲，首排席位更因此具備賣一席少一席的珍稀性，可證「物以稀為貴」的公園住宅不僅保值抗跌，樹海景觀的不可複製性更為高端換屋客眼中的夢幻逸品。盤點北市1123處大小綠地，真正的公園只有682座，其中坐擁萬坪腹地、鄰近捷運、機能完備者僅有9座，「川騰仰士林」作為士林區「唯一」萬坪公園首排名邸，是當地房市一大亮點，位於靜巷內800餘坪座北朝南帝王角地，戶戶正對萬坪前港公園，享百米景觀棟距，坐擁台北101、站前新光大樓等地標大景，景觀價值蔚為推崇。

「川騰仰士林」距離捷運劍潭站僅600公尺，有別於目前市場多為中小坪數的首購型產品，特別規劃純雙拼60、70坪，是區域內罕見的「鋼骨制震純住宅」，更是極少數專為換屋客打造的均質傳世宅，生活環境優良性無可匹敵，建築重金力邀台北101營造團隊「日商華熊營造」負責，全棟採台北101同級工法SRC結構、CFT柱內灌漿打造，並另外設置日本住友制震壁，更超前台灣法規鋪設制震隔音墊、車位標配電動車充電管線，以豪宅級規格打造珍稀傳世宅，促使科技業董座、醫生、律師、台商紛紛出手搶購。

士林唯一萬坪公園首排名邸「川騰仰士林」無敵視野棟距，公開即熱銷5成。圖／海宇國際股份有限公司提供

「川騰仰士林」基本資料

投資建設：慶營建築集團－川騰建設股份有限公司

建築營造：日商熊谷組－華熊營造股份有限公司

建築設計：邱垂睿建築師事務所

建築代銷：海宇國際股份有限公司

基地位置：台北市士林區後港街、後港街134巷口

接待中心：台北市士林區後港街153號

坪數規劃：60、70坪

貴賓專線：02-28285888

預約網站：https://bit.ly/2SJoSOt