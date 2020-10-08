搶進十月雙連假檔期，「愛琴海」銷售兩個月熱賣破5成，為回饋粉絲支持，於十月連續兩週舉辦「YOYO家族童樂會活動」，4日邀請小朋友心中的女神KIWI姐姐一同歡樂唱跳，吸引近700位愛琴海粉絲共襄盛舉，現場更有歡樂百分百的氣墊城堡樂園、限量免費的胖卡嘟嘟餐車等，讓粉絲來參加活動有吃又有玩！

謝謝你愛我！YOYO家族要來愛琴海，開童樂會啦！

「愛琴海」於十月連續兩週舉辦「YOYO家族童樂會活動」，第一場活動於4日邀請到YOYO家族的KIWI姐姐一起與大小朋友同樂，現場前80名打卡+拍照上傳至臉書的排隊民眾就送安心亞限量神秘小禮物，吸引近700位愛琴海粉絲共襄盛舉。第二場於11日現場將邀請到孩子心中的天王巨星「西瓜哥哥」，要跟大家一起在市政新灣區，共度悠閒歡樂的國慶連假時光！活動敬請持續關注興富發愛琴海官方網站(https://reurl.cc/odyMXg)。

好評加場！《愛琴海》X《YOYO家族》10/11粉絲童樂會，近700位粉絲歡慶熱銷5成。圖／業者提供

聰明移居市政新灣區，先賺機能，再賺最強增值力

近來台南市房價漲幅高居六都之冠，經統計台南房市交易熱區大樓0~2年新成屋今年成交平均單價，今年房價最高位於安平區，每坪單價均價27.7萬元，創下歷年新高，與2018年每坪均價19.1萬元相比，成長超過45%！而安平區內最大聚落5期重劃區的市政中心，與其延伸的國平重劃區的度假海灣，兩區的生活魅力，更是讓不少購屋客層將買房、置產焦點鎖定在台南市中心雙蛋黃區「市政新灣區」。既享有市政中心的生活機能，又鄰近國際遊艇城的渡假海灣，加上北外環快道路計畫，未來15分鐘便能直達南科，已吸引許多南科的中高階主管紛紛選址新安平定居，購地王興富發集團在該區的新推建案「愛琴海」更是科技新貴心中首選！

科技新貴最愛，台南最高，摩天３４層公園景觀宅

「愛琴海」不僅是六都市中心最強景觀宅，本身擁有市政中心、遊艇沙灘、國際飯店、百貨商圈、輕軌捷運等五合一重劃區優勢，直接海放其他產品之餘，位處海景公園第一排的稀有地段，同時讓住戶輕鬆就入手億萬豪景，開窗即享世界級的無敵海景，另一側更正面3,700坪的大公園，34層的摩天雙塔規劃，更是目前台南第一高的住宅建築，除了近享海景藍帶、公園綠意外，更能遠眺億載金城、國際遊艇城等永久視野權的富人灣景致，加上獨立式的公設會館規劃，更是首購型產品中罕見的SRC+RC鋼骨建築，成為科技新貴心中買屋首選第一名。

接待中心地址：台南市安平區永華路二段800號旁

接待中心電話：06-293-2345

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