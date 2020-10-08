「八大品牌宣言」引領中部房市！ 總太地產、總太營造獲頒國家建築金質獎

國內最具權威、規模最盛大的企業、建築獎項「第22屆國家建築金質獎暨第17屆國家品牌玉山獎」於6日頒獎，深耕台中的總太地產(3056)、總太營造榮獲「國家優良建商營造商認證標章」，替旗下建案掛金保證。對此，總太地產董事長翁毓羚強調，「我們落實『八大品牌宣言』，從建材、興建、銷售、售後服務達到一條龍服務，內部整合再升級！」

國家建築金質獎由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦，分為「規劃設計類」、「施工品質類」、「公共工程類」、「優良建商營造商認證標章」四項，今年全國選出48件得獎作品，包含9件國家優良建商營造商認證標章；大會執行長陳振茂指出，「金質獎影響台灣建築文化、提昇生活環境，受到各界高度肯定的具體展現，此次參賽作品富有人性化考量與創新設計，競爭相當激烈。」

2020年國家建築金質獎共9家營造商獲得「國家優良建商營造商認證標章」認證。圖／總太地產提供

總太地產今年角逐獎項，以總太營造股份有限公司榮獲「國家優良建商營造商認證標章」，為公司品牌寫下新的里程碑，不僅營造工程獲得肯定，更助攻旗下建案加成效果，包括「總太國美」、「總太春上」、「總太青境」、「總太東方帝國」、「總太明日」、「總太悅來」六大案與有榮焉，從建築工法到施工品質掛金保證。

總太地產積極實踐一條龍服務，公司內部提供「總太學院」跨領域學習機會，並結合總太營造安排講座，如售服部員工可學習土開部的開發技巧、投報計算等；銷售方面則力推「八大品牌宣言」，從建材、興建、銷售、售後服務重新整合，層層把關看屋、購屋、工程、驗交屋到入住的整個過程，裡外皆打造共好、共學、共榮，在中台灣房地產獨樹一幟。

面對歷經過的市場質疑，翁毓羚表示：「因應更嚴謹的自我要求與瞬息萬變的市場，總太希望藉此讓購屋人安心，也能讓預屋售屋交易市場的體質更健康；而回歸誠信本質，仍獲得多數消費者認同，並繳出亮眼成績。」如今獲獎肯定，也在在證明品牌價值更上層樓。

此外，軟實力更不容小覷，總太地產以「心生活美學聚落」為號召，將建案融入藝術策展概念，並致力社區總體營造，透過多項活動凝聚住戶共識，創造「安居樂業」的共享、共好社區，目前心生活美學聚落第一期「總太2020」已圓滿完銷，即將進入最後交屋階段，而第二期「總太聚作」短短一年銷況突破9成，成績亮眼。