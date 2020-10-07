「精銳闊」4300坪國際景觀宅 台中制高點無敵視野

不只高度更具遠見! 中部美宅建商精銳建設首度插旗中科特區的新案「精銳闊」，掀起前所未見的旋風式搶購熱潮，業者指出，位在台中制高點的「精銳闊」，代表開發商的高度與美好生活的遠見，在「精銳闊」住宅規劃中一一實踐，是受到廣獲市場肯定的主因。

「精銳闊」全街廓開發面積4300坪，規劃3棟建築物僅佔656坪，建築密度約15％，將全街廓主體空間規劃為兩座公園、三座花園，未來住家就像被公園與花園包圍。圖／精銳建設提供

精銳建設協理高鴻麟表示，秉持「生活美學 盡在精銳」的理念，大基地、低密度、高綠覆是精銳近年來推案的目標。首次進駐中科特區就以壯闊4300坪街廓打造中部超低密度國際花園景觀宅，其中，「精銳闊」居高臨下的優越地點，全台中最美的夕照、雲海、燈海一覽無遺，無敵景觀視野讓許多客戶一見傾心、非他莫屬!

「精銳闊」塑造最優美的生活環境，絕佳的高度視野，已經熱銷高達9成。圖／精銳建設提供

「精銳闊」全街廓開發面積4300坪，規劃3棟建築物僅佔656坪，建築密度約15％，將全街廓主體空間規劃為兩座公園、三座花園，未來住家就像被公園與花園包圍，超低密度與環景綠意都是超前規劃、絕無僅有，亦是精銳建設的建築高度展現！

「精銳闊」2房的樣品屋，29坪，每個空間都有開窗，擁有良好的通風採光，特色是規劃2套衛浴。圖／精銳建設提供

此外，交通建設是房市發展最有力的支撐，「精銳闊」就位在台中港與台中國際空港的雙港樞紐核心;而國道三號龍井流道、國道一號中港交流道、74號快速道路都在十分鐘車程內;藉由台灣大道、向上路、西屯路等可便捷通往西屯、南屯，未來還有捷運藍線通過。「精銳闊」以其交通核心位置廣納中部客群，以及來自各地的國際科技人才。

積纍二十六年的豪宅、美宅經驗，「精銳闊」的公共空間兼具時尚美學與高實用性，包括有健身房、兒童遊戲室、KTV室、廚藝教室、Lounge Bar、茶屋、家教室等。產品分為22～29坪的二房；33～35坪三房與39坪的三+1房等房型，室室開窗通透。並且配備有豪宅等級的全戶大金冷暖空調與YKK氣密窗及荷蘭進口防霾紗窗，創造出同區段僅見的大手筆。

「精銳闊」3房的樣品屋，39坪，空間規劃有3+1房，展現絕佳坪效，，全戶配備YKK氣密窗，送大金空調的室內外冷氣機。圖／精銳建設提供

高鴻麟進一步指出，全台三大科學園區中，中科園區的年產值成長率居冠，今年上半年營業額年增率17.02%，中科園區的廠商數量與投資金額仍在持續快速增長中。不僅如此，鄰近中科的台中國際機場已升級為台中國際門戶計畫與智慧機械、航太科技產業園區，中部國際核心、科技核心早已形成，包括百大上市企業或隱形冠軍企業、高科技人才與高技術含量的產業聚落齊聚於此，對住宅生活的要求與品質的提升更是必然趨勢。

「精銳闊」緊鄰台中三大產業科技園區，周邊10幾萬的就業人口，含金量高，也是購屋主力。圖／精銳建設提供

許多來看屋的民眾紛紛表示，首度看到有品牌建商對基地現場如此用心打造環境，並舉辦藝術展，大大改變當地多年來一成不變的地貌，投注更多綠地花園與生活美學，因而感到非常欣慰，這也是吸引大批當地區域客的主因之一。

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