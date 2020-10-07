防水達人教你三招賞屋健檢 預防買到漏水屋

害怕畢生積蓄買到漏水屋？花了一輩子積蓄、揹負30年的房貸，卻換來漏水屋，當了冤大頭?今天防水達人就要教民眾「如何用三招健檢賞屋，避免買到漏水屋」！

家中裝修防水是建築物不可少的環節，防水施作不完全，對於生活來說都將造成巨大的麻煩，很多民眾由於對防水知識的缺乏，導致日後房屋遇到漏水問題深受其害。為此國內防水專家要教民眾如何在賞屋時用三招「DIY防水健檢」為自己即將添購的新屋做健檢。

大信防水總經理康永昕由於從小就接觸防水工程，更在父親康信豐的薰陶下成為防水專家接班人，被業界譽為「防水達人」。大信防水除了有三代傳承的產業經驗及高達200餘人的專業施工團隊之外，承做過千件以上中大型新建案的防水工程，更有高達萬件漏水維修案件的維護經歷，因此成為全台最大的防水專業施工團隊標竿，近年更與眾多國際企業、國際知名防水品牌合作，導入最新、最頂尖的防水技術與材料應用於防水工程上。

康永昕受訪時表示，民眾在買屋前要先學會「聞、看、摸」三大招!所謂的”聞”就是若聞到屋內霉味特別重可能有漏水的徵兆，而”看”就是仔細觀察物件內外牆面有無「壁癌、水漬、發泡及油漆脫落」，然後需特別注意屋內牆壁角隅接縫處、門窗框交接處及陽台外推處是否也有上述問題發生，再來最後就是”摸”，用手摸摸看屋內角隅接縫或窗框接縫處與牆面是否有潮溼及水氣，有的話就可能就有滲水跡象。除此，梅雨季時反而是看屋賞屋的最佳時機，因為連綿的陰雨，往往會讓一開始就建造品質不好的建築物最容易在這個時刻顯現漏水、滲水等問題，許多民眾買了新屋交屋後才發現新購買的房子竟馬上有漏水、滲水問題，除了心中滿滿的無奈之外，更要花上大把的金錢來修繕，也同時影響了居住品質、心情與健康，若不幸遇上不良建商，更是求訴無門!因此民眾如果想買房、想避免發生憾事，買屋前應該要先學會「聞、看、摸」三招自保。

圖為防水健檢示意。圖／大信防水提供

專家釋疑：當屋頂泛水壓磚部位發生漏水現象，如果將壓磚挖除做局部整修，耗時又耗工，可否用較簡易灌注工法來達到永久止漏之功效？

答：屋頂泛水壓磚部位之檢修最徹底的方法是將壓磚打除，防水修補後再予以復原；此種做法不管數量多寡都必須分三階段以上來施工。如果採用膨脹劑的灌注工法，一般在一天之內就可以解決，但是必須配合以下的條件：首先，原來屋面的防水材料必須是防水氈或防水膠布系列，如果是塗膜系列的防水材料，採用此種工法失敗率則會極高。另外膨脹劑材質本身必須採用壁體內灌漿之發泡材料，膨脹率不能太高、收縮率也不能太高，因此灌注之材料多寡必須控制得宜。最後，施工人員必須有豐富的經驗，稍有不慎則補不甚補。由於台北市建築法規已經重新修訂為（屋頂女兒牆角不一定要施作泛水壓）磚，所以此型態的案例大多屬於老舊房屋的漏水修繕工程。（以上摘自康信豐著:防水1百問＃第34問）

圖為格雷盾軍規防水材料特性說明，欲了解詳情可逕至大信防水官網。圖／大信防水提供

GRETEC® SP-8000 格雷盾®特殊軍規防水材料小檔案

格雷盾此項特殊防水材料過去應用於軍事用途，材料特性本身集塑料、橡膠、玻璃鋼優點於一身，不僅耐化性佳、高抗裂能力，且防護效能更高。由於產品本身是軍用規格的防水材料等級，因此獨特的抗爆性和強度提供了全方位完整的保護，更具備一體成型無接縫、可將防水層和混凝土全面接著的能力，以達到全面阻隔水分進入縫隙。同時具備極速乾燥的優異性，而內含的特殊防水處理成為房屋隱形的防護罩，且由於適用範圍極廣，從屋頂、露台到泳池、水池皆可使用。大信防水官網:

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