過橋到北市房價竟省半？關渡左岸掀移居熱

2020下半年房市絲毫不受疫情影響，幾乎各地房價都出現價格回檔或上飆的態勢，甚至紛紛創下歷史新高，想買屋成家的年輕族群，要找到房價負擔相對親民，以及坐享未來房價增值補漲效應的區域，放眼望去只有關渡左岸是最好的選擇。

近年八里在新北市府大力推動下，大型公共建設陸續啟動，包括持續進行中的淡江大橋施工、八里輕軌計劃，以及台北港特定區產業專區的開發，三大利多建設推升下，也讓八里房市從頭端一路發燒到尾端，增添不少話題。

關渡左岸開車約8分鐘即抵捷運關渡站。圖／業者提供

以現階段八里尾段(台北港產業專區附近)，近兩年的成長幅度已經上揚約20%，普遍新案成交單價已站穩2字頭，所以距離關渡橋更近的八里頭段，整體房市後續更為引人注目，前幾年區內因為無較大基地的建案，皆為零星的小品建案，但也都快速完銷，今年區內水岸旁的特殊新建案，目前開價達40餘萬，但倘若跳脫特殊建案不論，本區仍可謂是房價被低估的區域，若以全區的實價登錄平均價格來討論，比起其他地段來說，仍然是有感且可大幅的省下購屋花費的地區，可成功換取更大、更舒適的居住空間，對不同考量的各種購屋族而言，無非是一大誘因，所以近期也成功吸引重視CP值的購屋客購買，造成移居熱潮。

「關渡左岸-天湛」將提供社區專車，往返Costco。圖／業者提供

本區近期話題度最夯的建設，就是居民期待數十年的淡江大橋終於動工。新北市長侯友宜近日表示，橫跨淡水河口的淡江大橋於2024年順利完工後，未來重要的節慶可考慮在海上平台施放煙火或規劃水舞演出，希望能和澳洲雪梨大橋一樣成為著名地標。淡江大橋完工後將有效紓解關渡大橋及台2線壅塞情形，尤其對八里城市觀光以及房市發展更是挹注利多，加上規劃中的八里輕軌、台北港特定區產業專區的開發，將定位為產業、遊憩及文化機能的國際複合港灣城市，勢必帶動八里全區的未來增值潛力。

而八里頭段的關渡橋畔一帶，由於一橋即抵台北市，連結COSTCO、星巴克、華碩企業總部所形成的美式氛圍科技園區，串連北投士林科技園區，掌握台北市科技走廊的潛力。同樣的生活圈，房價卻可省近一半，令關渡橋左岸這一區，除了原本就充滿了輕鬆渡假氛圍的優勢之外，更夾帶著捷運紅線可免轉車，直達台北車站(約29分鐘)及101的便利性，成為台北市移居的首選第一站。

勤樸機構深耕本區以及看好房市發展潛力，近期於關渡橋畔的核心區域推出「關渡左岸-天湛」，車行約2分鐘可達關渡橋、續行約6分鐘至捷運關渡站，享受COSTCO生活圈，開車走台61線約25分鐘至桃園國際機場，走台64快速道路可接板橋、三重、新莊、中永和，接中山高南下北上皆極度方便，主打約關渡1/2價即可輕鬆入手。

「關渡左岸-天湛」設有溫泉公設。(3D模擬圖)。圖／業者提供

「關渡左岸-天湛」基地面積約983坪，規劃AB兩棟地上15樓、地下3樓的耐震建築，住家140戶、店面8戶，推出約24~40坪的單層五戶2~3房產品，此為同區線上唯一導入戴雲發專利耐震系統Alfa safe柱中柱+精工一筆箍的優質建築，且為區內稀有的六級耐震安全宅，另外該案特別深入地底1400餘米開挖出碳酸氫鈉溫泉，並於成立社區管委會三個月內會提供社區專車，專車接駁社區的住戶往返關渡捷運站及Costco，希望把地段的好，及勤樸的用心，交給每一個未來的住戶。

「關渡左岸-天湛」基本資料

投資興建：勤樸機構/樸恆建設

基地面積：約983坪

樓 層：地上15樓、地下3樓

規劃戶數：住家140戶、店面8戶

坪數房型：24~40坪/2~3房

公 設 比：31~33%

管 理 費：約80元/坪

基地位址：新北市八里區龍形二街(籃球場旁)

接待會館：新北市八里區龍米路一段398號旁