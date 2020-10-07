Google Maps上找不到的書屋 建案首例 文山限定

近年不少建商與國內書商結合創造銷售話題，而在928檔，遠雄更是首度與日本蔦屋集團旗下TSUTAYA BOOKSTORE聯手，將文山區木柵路三段上的「遠雄晴川」接待中心化身日系書屋，為文山區民眾量身精選親子、旅遊、文學、咖啡和慢生活為主題的書籍和日本雜誌，呼應文山區特有的人文氣息。

文山區依山傍水、綠地、特有的優良文教風氣及開闊的生活環境是主因，遠雄著眼於此，「遠雄晴川」攜手TSUTAYA BOOKSTORE，將接待中心變身社區書屋，未來建案公設更由TSUTAYA BOOKSTORE擔綱住戶的閱讀生活提案師，定期更新書籍，每年還會依節慶主題創新空間氛圍，同時提供社區住戶TSUTAYA BOOKSOTRE Original 珈琲享用，為追求生活質感的住戶，實踐美好的生活想像。這次「遠雄晴川」接待中心搶先讓民眾感受日系人文風韻，10/31前蔦屋會員前來還有限量驚喜贈書禮。

繼十多年前推出「遠雄秀明」、「遠雄日光」後，遠雄重返文山深入洞察台北換屋客需求推出「遠雄晴川」，看準市場真空帶，量身打造出52~72坪宜居空間，據悉，潛銷迄今已有多數北市客低調搶進，客戶不乏來自文山、內湖、大安、信義蛋黃區域，背景為自營商、貿易商、金融業、電子業中高階主管居多。

「遠雄晴川」尚未正式公開，已吸引北市客參觀詢問。圖／業者提供

「遠雄晴川」全案共計168戶，在木柵路三段上，打造台北市心難得748坪三面臨路黃金角地，24小時全天候飯店式管理，以打造凌空百米29層、SRC結構黃金級綠建築的預售新秀之姿，導入雅緻人文風情，日式和洋精工設計，獨立私苑中庭設計、星空茶屋、頂樓城市農場、人文閱覽室、健身房…等多元公設，豐富的公共空間將是線上預售新案少有的最大賣點。

個案網站：https://is.gd/vcf4eu

接待中心：文山區木柵路三段81號

預約專線；0800-033-666