承德路七段首排唯一剛需宅 力方飛預約熱

北投士林科技園區，搭上今年全台產業園區帶旺居住需求的房市熱潮，吸引華固、國泰、長虹等知名建商斥資逾91億元獵地，與力麒建設同屬力麗集團的「力方開發」也拿下承德路七段298坪基地，規劃上與「遠雄御之邸」、「昭揚天際」、「藍田陞玉」等大坪數景觀豪宅作出區隔，推出「關渡平原景觀視野第一排」瞄準首購、首換族的剛需產品「力方飛」，切入市場真空帶，有景觀視野、有石牌生活圈成熟的商圈和明星學區機能，又享北士科話題所帶動的增值空間，尚未公開，就已經預約爆棚。

承德路七段關渡平原景觀第一排新預售案 「力方飛」建築外觀3D示意圖。圖／業者提供

「力方開發」前身為百大企業「力麗集團」旗下的大佑祥營造，整個力麗集團橫跨紡織、營建、觀光、飯店、能源、長照、食品、環工等十大事業版圖，包含3家上市公司和力麒建設、力麗觀光2家上櫃公司。從甲級營造廠大佑祥營造到力方開發，30年內累積包括有「力麒蕭邦」、「力麒麗麒」、「故宮晶華」、「劍潭柯旅天閣」等數十座北區作品、五星級飯店的營造實績口碑。今年首度以「力方開發」品牌掛名登場的「力方飛」，更邀請地位並肩隈研吾、安藤忠雄的日本建築家「新居千秋」來台，打造前看關渡平原、後眺陽明山景，15層樓高的日系國際住宅，掀起區域房市討論熱度。

北投石牌捷運站剛需強勁，新推出住宅案買氣旺盛。圖／業者提供

北投當地房仲業者表示，北投石牌自用換屋需求強勁，「力方飛」的中小坪數規劃，正好切入關渡平原無棟距視野第一排豪宅案長期真空的坪數，有首購能輕易入手的小坪數2房房型，也有換屋族需要的大3房格局，又符合當前兩代同鄰不同居的「二代宅」購屋趨勢，加上有石牌國中小、歐洲學校明星學區，和榮總及新光、陽明、振興四大醫學中心，滿足上下兩代就學和醫療需求，產品相當具有競爭力。

代銷業者海悅廣告分析，「力方飛」涵蓋「捷運＋景觀＋明星學區＋成熟生活圈＋園區增值效應＋精工品牌＋國際大師」等七大優勢，是北投線上新案首選，同時對士林及天母和捷運信義沿線自住換屋客來說，也極具吸引力。

建案官網：https://bit.ly/34zM1Z9