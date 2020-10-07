頤昌璞岳A7郵政公園宅　居住再進化

A7體育大學站生活圈因為「大台北地區機場捷運沿線，房價最親民」，加上文青雙語國中小設校、郵政物流園區商城將引進影城等利多話題，成為北台灣交易最熱、推案競爭最激烈的重劃區，吸引首購湧入。頤昌建設在地方發跡、林口蓋出佳評如潮「謙學」建案後，陸續在八德、淡海新市鎮推出熱銷案，重磅回歸A7推案，主打文青雙語國中小校園首排的A7第一期預售案「頤昌豐岳」締造5個月完銷所有住宅戶數的佳績後，進化版「頤昌璞岳」在4,000坪郵政形象公園旁正式登場，2-4房，每坪26.8萬起，搭配早鳥優惠，限量戶別加碼送全室日立冷氣、日立PM2.5全熱交換機，再次引爆預約潮。

「頤昌」這家低調建商，一直都在做高調產品

林口區域房仲業者說，頤昌建設是一家低調建商，但產品規格和品質卻是往往突破市場慣性，拉高規格，做高調產品，而且從選地的條件就要求高標準。

頤昌建設從民國一百年成立迄今，買土地就力求「近公園」、「鄰學校」兩大原則，並且透過思考「未來推案要給住戶什麼樣的環境機能？」、「什麼樣的座向方位？」、「住在裡頭的動線格局該如何配置，才能真正符合生活所需，感到體貼舒適？」…等等自我提問與辯證，找出最適切的建築提案， 讓每位住戶真心愛家，真心渴盼回家。A7重劃區第一期「頤昌豐岳」鄰學校、第二期「頤昌璞岳」近公園，徹底實踐頤昌的開發哲學。

環境再進化 公園環聚擁抱自然

10月1日中秋連假登場的「頤昌璞岳」，是商城旁難得的靜巷公園宅，位於A7重劃區「綠核心」―中華郵政物流中心4,000坪形象公園旁，660坪基地緊鄰郵政形象公園、公21公園與滯洪池綠地等三座公園環聚，還有2公里的綠蔭休閒步道，未來散步過公園，就能抵達工商服務中心商城影城，中華郵政效法美國Apple新總部，採無圍牆、生態共融式園區規劃，擁抱自然，鄰里共好。

「頤昌豐岳」A7郵政公園第一排親公園景觀宅接待中心實景。圖／業者提供

值得注意的是，在腹地廣大的A7生活圈，但僅有20%是純住宅用地！「頤昌璞岳」就是這珍稀的20%，未來保值抗跌的硬價值，贏過A7其他8成非住宅區土地的推案，穩站A7增值前段班。

十大建材進化亮點 超前佈署升級產品力

頤昌內部一直有「做產品，更要做作品」的產品觀，在頤昌建設看來，當A7市場都在主打「居者有其屋」的首購價格戰吸客，公司推案更要超前佈署，在建材上邁入「居者優其屋」的階段，預先規劃A7市場下一個階段滿足宜居、綠居、好居和樂居的轉型升級產品。

「頤昌豐岳」公開首日，10大產品優勢吸引大批預約民眾蜂擁進接待中心。圖／業者提供

二期預售新案「頤昌璞岳」10大建材進化亮點，包括（1）隔間牆採用具備高隔音效能的石膏磚。（2）地壁磚全面使用杜拜帆船飯店使用的RAK磁磚。（3）從一期3件式櫻花廚具，進化加入洗碗機，升級櫻花4件式廚具。（5）TOTO衛浴設備。（5）TOTO恆溫龍頭。（6）採用結構教父戴雲發AlfaSafe專利耐震強化的柱中柱系統，大底層切除基樁不拔樁，CCP止水板工法。（7）車位都預留電動車充電線槽，方便未來升級電動車。（8）室內ATS不斷電系統、不斷網系統。（9）銀級綠建築。（10）E化住宅概念規劃，包括指紋電子鎖。

近年購屋族越來越注重結構安全，「頤昌豐岳」採Alfa Safe結構工法特別吸引看屋民眾駐足了解。圖／業者提供

吸收一期客戶意見 頤昌璞岳2.0再進化

在第一期「頤昌豐岳」創造5個月完銷的紀錄後，頤昌建設匯聚已購客和看屋客反饋的意見，在二期以「全面進化」概念，推出「頤昌璞岳」室內樓高進化挑高3米2，平面格局上所有3房產品全數邊間多面採光戶，3房坪數更濃縮精煉，房數與尺度不變，更少虛坪、更高坪效，降低總價壓力的同時更拉升3房產品的CP值；2房產品甚至配置到2套衛浴，一間3件式，一間4件式，且在格局精雕下，格局規劃全面進化！

在眾案齊發的A7市場內，「頤昌璞岳」是少數能落實做到10年防水保固、更是唯一承諾8年室內粉刷服務的建商品牌。

官網連結- https://is.gd/JCvM1N