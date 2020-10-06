古典建築創新貼近綠意！大陽台戶吸睛 「時代溫莎大廈」兩周賣破6成

深耕蛋黃區逾15年的時代建設，憑藉差異化經營方式與獨特品牌魅力累積不少忠實粉絲，最新作品「時代溫莎大廈」，基地位在黎明公益商圈核心，擁大墩國中小明星學區加持，外觀延續品牌一貫的古典建築理念，搭配垂直綠化及跳島式宜居陽台，以當代建築語彙雋刻出獨樹一格的「優雅古典」風格，為區域再掀話題，公開不到2周即迅速銷破6成。

時代建設董事長許宏丞表示，公司作品有別於一般古典建築，不僅保留古典元素的設計靈感與奢華氣度，同時將街廓退縮、垂直綠化、宜居陽台等當代建築語言融合，呈現出「優雅古典」的建築之美，此外，時代更建置住戶專屬的時代管家、客服APP、年度房屋健檢、24小時線上報修等軟性服務，致力落實生活服務的居住期待，同時昇華整體建築價值，由內而外詮釋了「優雅生活」的美好想像。

「時代溫莎大廈」全案規劃37-40坪，總戶數92戶產品，總銷20億元，精選白鏽石、萊姆石、世紀金麻等石材做為建築基調，塑造奢華大氣感，社區退縮22米，以光臘樹、白千層、八重櫻等樹種形塑城市綠廊，與建築的垂直綠化及跳島式宜居陽台相互呼應，其中宜居陽台深度及寬度皆達3米，同時事先規劃好植栽，保持景觀的一致性，讓住戶享有綠意環繞的恬靜生活。

其中，在住家坪數逐年縮小的市場氛圍下，時代建設將家裡最常使用的空間延伸到社區公共領域，不計成本以高規格的豪宅尺度加倍奉還給客戶，包括「女王廳」由私人管家於大吧檯空間，接待每位返家貴客與到訪賓客；伊頓廳的大書房，在優雅的空間中享受如莎士比亞的世紀經典；頂樓如玻璃皇冠的都鐸廳，讓主人化身中世紀的御廚，重現亨利八世時的宮廷盛宴，尊榮感十足。

住宅配備也絲毫不馬虎，全案配有義大利進口防爆氣密敵銳門、德國軟水淨水系統、6+6LOW-E玻璃、義大利STOSA中島與廚具及Panasonic四合一暖風機等豪宅規格配備，其中，主臥跟次臥皆配Panasonic一體式電腦馬桶，如此大器的配備，在40坪以下的產品當中可說是業界標竿，深獲不少懂品味的菁英家庭喜愛。

此外，時代建設成立專人小組，每年提供固定房屋健檢服務，為公司最重視、最扎實的一環，目前已進行超過十年，獲得客戶一致好評，包括門窗、油漆、玄關大門、廚房框體門板，甚至淋浴的拉門膠條都有專人到府檢修，住戶也可透過時代專屬APP，24小時即時拍照上傳，48小時內公司會派員勘查，並在一週內完成修繕。工務部、客服部、設計部也都有專員協助住戶進行各項諮詢與客變，由各種小細節處，堆砌出時代建設「超乎期待、滿足夢想」的優雅古典PLUS生活。