親子狂歡雙十連假！ 總太市集、運動會接力登場　「聚作」熱銷破九成

根據內政部最新統計，近10年來全國戶籍戶數暴增近90萬戶，因應居住型態轉變，身為造鎮案推手的中部建商總太地產(3056)，近年積極落實社區共學、共好、三大理念，像是即將到來的雙十連假將接連舉辦「藝起心生活共好市集」、「總太趣味運動會」等一連串活動，不僅拉近建商與住戶間的距離，品牌軟實力也圈粉無數，帶動新案「總太聚作」熱銷破九成。

「藝起心生活共好市集」，由社區職人、手作老師擔任攤商角色，同時加入親子藝文元素。

以「心生活美學聚落」為號召的總太地產，首創將社區總體營造概念導入建案中，迎接雙十連假到來，10月10日、11日將舉辦「藝起心生活共好市集」，由社區職人、手作老師擔任攤商角色，同時加入親子藝文元素、找來行動藝術家表演，活動之餘還有人氣攤商大比拚、萬元好禮抽獎等內容，邀請民眾及住戶一起同歡。

總太「藝起心生活共好市集」10月10日、11日登場，現場手作課程邀請住戶親子同樂。

市集過後，一年一度的「總太趣味運動會」將在10月25日於東山高中體育館登場，不僅提供總獎金10萬元，更結合萬聖節變裝派對，提供多項親子互動遊戲，邀請總太住戶們組隊參賽拿獎金，希望透過聯合社區活動拋磚引玉，強化住戶對社區的共識與認同，創造社區共學、環境共好、經濟共榮的共享聚落。

總太地產針對社區總體營造方面不遺餘力，董事長翁毓羚更自上任以來，不斷用藝術思維經營品牌，將策展概念帶入建築和社區中，包括對外提出「心生活美學聚落」，要打造「安心、綠居、樂活、百業」的聚落式居住場域；對內則強調「八大品牌宣言」，領先同業具體落實「實價銷售」，在中部的建案市場中打響名號。

隨著北屯廍子造鎮案第一期「總太2020」進入驗屋階段，總太地產秉持對工地文化的重視，日前透過工務影片紀錄大量體住宅從規劃、興建、驗屋至落成的過程；翁毓羚也提到，「有好的工作環境才能有好的建築品質，我們提供工地廁所及淋浴間，讓師傅們能清洗乾淨後再回家，不讓工作影響家人，並主動打掃基地週遭，讓工作者、建商、客戶、鄰里都能感到安全、友善、舒適的工地環境。」

「總太2020」預計於年底正式交屋，同樣近千戶量體規模的第二期「總太聚作」開案至今則已破九成銷售，目前正在興建中；加上規劃中的三、四期推案，顯見北屯廍子重劃區未來人口成長幅度驚人，區域經濟發展指日可待。

總太「藝起心生活共好市集」

活動時間：2020/10/10(六)、11(日) 14:00-18:00

活動地點：總太聚作 ‧ 共好幸福中心 (台中市北屯區太原路三段1315號)

參加對象：一般大眾

2020總太第二屆「趣味運動會」

活動時間：2020/10/25(日) 9:00-12:30

活動地點：東山高中思源館 (台中市北屯區景賢六路200號)

參加對象：總太地產社區住戶、協力廠商、贊助隊伍、總太員工

連絡電話：04-2360-2020

活動詳情請見「總太地產 X 心生活美學聚落」粉絲專頁：https://pse.is/ZTHT