台灣區磁磚產業發展協會理事長陳裕愷專訪

台灣區磁磚發展協會理事長陳裕愷表示最近接獲反映，竟有人擅入印尼瓷磚大廠放風聲說要對印尼瓷磚製造廠課徵50%瓷磚反傾銷稅，此舉已引發恐慌!據了解，該工廠已聯絡印尼瓷磚組織反映印尼高層處理此事。

記者:請問理事長為何會有要向東南亞國家及印度祭出瓷磚反傾銷、加稅至50%的聽聞?

理事長:首先要表達反對瓷磚反傾銷的動作。試想：我國瓷磚進口稅率原本是10%，若課徵反傾銷稅，推估瓷磚進口總稅率應在40％到100％間，不僅賴以維生的進口業者，連帶有進口印度、東南亞瓷磚的本土瓷磚廠都將受害，屆時可能會有人趁機哄抬瓷磚價格，不利消費者與營建業!在此我要呼籲台灣陶瓷公會撤回申請案，並輔導業者國際化，開展研發，精緻化生產。附帶一提的是，台灣產陶瓷的原料，如土料、瓦斯、釉輔料、外勞..等都靠進口，加上先進設備昂貴，業者投資設備意願低，製程汙染，以及進口土料中看不到的汙染，如重金屬、蟲害、矽酸鋯..等雜物，還有勞基法下的人力成本、環保規章下的控污成本..等等，俱皆造成本土瓷磚生產成本提高、競爭力下滑原因，這是結構性問題，業者不在根本問題上尋求突破，反而取巧運用行政手段，設置各種貿易障礙，提瓷磚反傾銷，甚為可議，這就是磁磚反傾銷的原由；但茲事體大，不只進口業反對，連建築投資業、營造業、專業人士等也都反對；此外還牽涉我國與印度、東協各國關係，政府應會審慎評估陶瓷公會的取巧心態，不會讓此產值不大的傳統產業危害到國家整體利益。

問:印度、印尼等東南亞國家進口瓷磚品質如何?

答：去年(民國108年)下半年，經濟部標檢局、財政部關務署在邊境聯合查驗，標檢局並市購嚴查進口瓷磚，最後經標檢局證實，這些國家進口瓷磚品質不比國產瓷磚差；甚至據我了解，這些國家瓷磚在硬度、吸水率、彎曲破壞載重等項目經儀器檢測，可能強過台灣瓷磚，如再從花色、型式、價格比較，國產瓷磚更沒得比，國內極少業者不能因此汙衊別人產品，心態可議，會被人說是不求長進。

問：有傳言說中國大陸瓷磚經第三地轉進台灣及專案進口的大陸瓷磚市佔達五分之一，您看法如何?

答：完全悖離事實，也毫無根據，請放話者拿出證據，不要無的放矢!這不但醜化大陸磁磚，也打擊了財政部關務署、經濟部工業局、國貿局，對公務員不公平，我完全不能同意。

問：您對中國大陸瓷磚專案進口所謂「關說」及某業者所謂「不肖廠商」的看法?

答：大陸磁磚專案進口有三條件，即「國內無產製、少量或特殊需要」，是國貿局公告，工業局配合把關，工業局遇到此申請案，通常會行文給陶瓷公會、磚瓦公會、玻璃公會或石資中心等，以求周延；不幸的是，此一措施似已變質，不但外界關心，連陶瓷公會會員也在辦專案，也在關心，甚至無限上綱「國內無產製」定義，非但工業局困擾，也不時爆出不肖廠商的話語，實在很傷人，說人是非者可能就是是非人；至於民意代表所謂「關說」，界線模糊，我不予置評，只要不流於謾罵就好。

問：若本土瓷磚已不適合在地生產，業者該如何自處?

答:建議政府應該協助本土陶瓷業者加速轉型，其一為鼓勵本土業者增添先進設備生產多元化及高附加價值產品；其二為鼓勵本土業者擴大進口國外磁磚，關掉停停產產的窯爐線；其三為共同鬆綁自己當年設下的不合時宜法規；其四為重視研發開發新圖紋。目前台灣市場瓷磚除中國大陸外，已對世界各國全面開放進口，台灣產值不高，出口值更少，轉型及國際貿易才是延續產業之最佳圭臬。此外，本土瓷磚業沒原料生產，加上窯爐老化，已漸失競爭力，台灣窯爐大都為短窯，頂多100多米，反觀國外窯爐線，我看到的大都為250米、400米，產量大，品質穩定，多樣，花色美，成本低，台灣根本沒得比，唯一剩下的自保方式就是拼命擋進口磁磚，讓自己在保護傘下存活!再者要做出好的產品一定要有好的設備，國外業者使用較先進的為SYSTEM或SACMI系統之「滾壓面磚式」設備，反觀國內大都仍為傳統「壓模面磚式」設備，實在難與國外抗衡，無技可施之餘，只有謾罵、設置無窮盡的貿易障礙一途了，瓷磚界的紛擾也就這樣產生了。

問:長期以來本土陶瓷業者與進口不和之說，內容為何?

答:前面談過，本土少數業者惟有採用阻擋磁磚進口策略來延續生存!因此經常以負面宣傳手法污衊進口磁磚，意圖用國產瓷磚、進口瓷磚二分法混淆視聽!事實上，兩者在銷售末端的建材行、建案市場經常重疊，在國外供應廠也會相同，諷刺的是，他們口中所謂的印度東南亞進口磁磚如為劣質品，那們進口的瓷磚又如何?又他們口中的大陸東南亞瓷磚為劣質黑心磁磚，那麼國產瓷磚75至90%的土料從大陸進口，國產瓷磚是否也是黑心劣質瓷磚呢?說這種話的人會傷自己也會傷國內同業，這豈不是心口不一的兩面手法嗎?始亂者不是進口業，我們總是敞開胸扉，把餅做大，並期待提升台灣建築品質，我們業從未招惹本土業，相反的，本土業中極少數人總是放言要消滅進口業，並透過政策手段對進口業窮追猛打，殊不知此一貫性手法會害到自己，害到公會同業，也會讓政府成為戕害本土磁磚產業的幫兇。

問:您對攸關公共安全的外牆磁磚納入應施檢驗與公共工程看法?

答：外牆磁磚納入應施檢驗我認同經濟部標準檢驗局的作法，理由是，外牆磁磚剝落砸傷人是嚴重的社會公安，政府應重視，企業也要有社會責任，所以我們配合；另外，因著外牆磁磚納入應施檢驗，我也期待內政部營建署及公共工程會一起動起來做好後市場檢查。另據了解，雙北市政府有列管的老舊大樓外牆磁磚剝落列管案件，絕大部分是本土瓷磚，我想這不應只是瓷磚本身的問題，接著劑的好壞也有關係，更重要的是磁磚施工是否依工法工序，唯有標檢局、營建署、公共工程會聯手，營建業、材料業配合，我們的工程品質才會更好，才更有利消費者。另據了解，公共工程委員會的「投標須知範本」規定公共工程陶瓷面磚原產地似只能向本土業者採購，這是貿易障礙，似乎違反了WTO世界貿易組織轄下的TBT協定(技術性貿易障礙協定Agreement on Technical Barriers To Trade，簡稱TBT協定)。

問:針對磁磚反傾銷及磁磚國際貿易有何進一步看法?

答：針對磁磚反傾銷案，再次呼籲政府主管機關(關務署)關稅稅率審議小組不要通過展開調查的認定，因為四個調查對象國(印度、印尼、馬來西亞、越南)報復的力道可能會很大，請政府莫只顧國內僅80多億年產值的磁磚業聲音，而去激怒東南亞四個國家，甚至被祭以上千億年產值的其他工業產品的報復性稅率!

問：對政府及國內同業有何建議呢?

答：請政府不要因為偏聽而歧視打壓瓷磚進口業，應重視瓷磚進口業對國家社會的貢獻；也請政府扮演領頭羊，輔導過內製造業轉型、投入研發，帶領本土與進口業者一起打國際盃，聯合採購國外優質環保磁磚產品。