確認過眼神！琢白釣出豪宅圈品味藏家

美國建築最高榮譽榜「國家史蹟名錄」，在2016年將紐約白派建築大師理查麥爾（Richard Meier）1973年成名作品「道格拉斯住宅」列入，與萊特「落水山莊」、密斯、路易斯康及貝聿銘等跨世紀建築巨擘作品並列，成為美國政府公認值得保護的建築財產。在麥爾遍布全球的63建築宅案中，逾半都是世界頂級富豪的私人訂製高級別墅與景觀會所。「55 Timeless琢白」這棟信義計畫區白色摩天地標，是理查麥爾全球第5棟超高樓層住宅大樓設計案，以超凡絕俗、輕盈典雅的純白外觀，打破台灣豪宅建築過往熟悉的富麗堂皇語彙，像台灣豪宅圈買家揭示「世界級建築」創造超越時間、偉大永恆的氣度。

2016年 ，美國建築最高榮譽榜「國家史蹟名錄」將紐約白派建築大師理查麥爾（Richard Meier）1973年成名作品「道格拉斯住宅」列入， 麥爾作品成為建築史殿堂級作品。圖／截自 Richard Meier建築事務所官網

「期許蓋一棟比美帝國大廈、永垂不朽、不會過時的建築。」投資興建的大陸建設董事長張良吉表示，公司以87億元取得信義計畫B7土地後，力邀請普立茲克建築獎得主理查麥爾設計比鄰台北101的「55 Timeless琢白」，名稱就揭示了蓋這棟建築的企圖心。而且，一開始就鎖定具國際觀的企業主客層，以及有留學背景的二、三代族群，因為「這些人看得懂全世界最好的東西。」

「琢白」也是信義計畫區在理查羅傑斯「元利D3四季酒店」、倫佐皮亞諾「富邦A25商辦」與「富邦Ｄ1瑰麗酒店」等普立茲克獎大師作品中，唯一的住宅案。

有人說：「55 Timeless琢白」是信義區濃妝豔抹夜景裡的一道白月光。圖／業者提供

當「藝術品」、「美學」浮濫成為建案行銷的文案，台北名宅「謙回」、「吾疆」建築師陳傳宗認為，麥爾的「琢白」才真正屬於殿堂級的極致藝術品，他將柯比意的當代建築理論成功轉化，自成一派，以俐落極簡的純白幾何量體，界定建築內外輪廓的邊界，更純粹體驗建築空間及建築與環境間的光影虛實變化，拉出建築美學全新視野，成功歷經一波波建築思潮洪流的考驗。

31層樓高的「琢白」，單層雙併，總戶數為43戶，樓板挑高3米6，坪數規劃為140坪以及260坪，公共設施包括一樓的咖啡lounge，還有博物館級的大堂與懸挑櫃台，頂樓有101視野的露天溫水泳池，星空宴會廳、piano lounge、健身房等。大跨度的框架玻璃、簡練的垂直水平線條、純白外觀、黃金比例高厚度白色鋼琴烤漆鋁板、和透光度達九成的超白節能玻璃帷幕、古典白色圓柱，每一處都承襲理查麥爾一貫的白派風格。