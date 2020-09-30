調查！新店雙捷「大坪林站商圈」出現「2房稀缺」特殊情況

台灣面臨少子、高齡化，但人口即便減少，房屋供給量甚至房價竟不減反增。而且因應家庭人口「減量」未來趨勢，房地產2房、2+1房小坪數格局開始活絡來，但是這樣的情況在新北市新店區卻出現「齒輪反轉」發展。根據房地產搜尋網站591，以及統計預售不動產的住展雜誌資料顯示，新店「中心蛋黃區」2房產品非常稀缺，「想買、買不到」的窘境，根據市場調查，這類小坪數格局的建案都集中在地段較偏的「央北特區」，房地產業者指出：「新店中心蛋黃區2房、2+1房格局稀有，在供需原則下，行情應該穩健看好。」

因應家庭人口「減量」未來趨勢，房地產2房、2+1房格局成為主流。圖／業者提供

2房格局！成屋案件少，預售也很搶手

以新店在地人公認蛋黃區的「大坪林站商圈」為例，2020年9月底，在591網站上以關鍵字「北新路三段」、「20-30坪」、「5年以下屋齡」搜尋，僅有個位數案例，單價每坪69.1-75.6萬元(見圖)，而根據最新一期住展雜誌統計資料以及市場調查結果，「大坪林站商圈」的建案除了潛銷中，坪數規劃20-45坪，主打2-3房的「大坪林ONE」建案之外，還有30-49坪「大坪林双子星」以3房為主的成屋案，以及4月份推出的20-40坪「台信城易迅」，該案2房已售完，現在銷售27-40坪3房格局。在成屋市場與預售市場都呈現「小宅稀缺」的情況，更讓「大坪林站商圈」的中小坪數格局成為搶手商品。至於新店其他中小坪數格局的新銷售建案，幾乎集中在「央北特區」、「安坑地區」兩處。

2020年9月底在591網站搜尋「大坪林站商圈」小宅，結果「相當稀有」。圖／截自591網站

大坪林站商圈類似大安、信義「精華版」

在新店居住長達20年，在股票上市科技公司擔任資安顧問的唐先生表示：「我一直都是住在大坪林站商圈，這裡的生活機能非常方便，新店在地換屋、台北大安區、中正區、甚至中永和遷徙過來的人，大概都優先以大坪林站為選擇區段，起碼我附近的鄰居，這種例子還蠻多的。至於央北重劃區、安坑地區，那裡已經是新店的二、三環區域，即便未來會有發展，那也可能是你小孩要從國小開始，一直期待上大學畢業之後的事。」大坪林站商圈的居住條件，在當地居民來說，就類似台北市大安區、信義區的「精華版」，在這個商圈裡，5-10分鐘的步行時間，就可以滿足日常民生消費所需。

市場調查！房地產進入「購屋好時機」

永慶房產集團業務總經理葉凌棋推估，2020年全年房市交易量將上修至30.9至31.5萬棟之間，交易量將創6年來新高，若與2019年同期相較，則成長3％至5％左右，根據2020年Q3「永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查」結果指出，60％消費者認為2020年下半年至2021年上半年就是購屋好時機，調查也顯示，消費者對於投資房產收租的意願逐步提升，聚焦產品也都是「好買、好賣、好租」的中小坪數格局。

業界大老：「小坪數是未來主流房地產商品」

興富發董事長鄭志隆、大陸建設董事長張良吉、桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科等人，先後指出「小坪數格局會是未來主流的房地產商品。」景文物業管理機構董事長郭紀子分析，人口結構失衡對於住宅市場已經影響，他斷言，高齡社會、不婚、晚婚、不生或少子等現象，會讓家戶型式房間數、居住面積開始「精緻化」，中小坪數會是未來主流。

興富發董事長鄭志隆、大陸建設董事長張良吉、桃園市不動產開發公會理事長李文科，先後指出「小坪數格局會是未來主流的房地產商品。」圖／報系資料照片

聰明買房！記住「供需失衡、物稀為貴」道理

房地產投資專家指出，新店「央北特區」推出建案規劃很多小坪數格局，因為產品多、選擇性就多，價格也就比較亂。而新店雙捷運(松山新店線、環狀線)交會的大坪林站商圈內，小坪數格局稀缺，在「供需失衡、物稀為貴」的條件下，若是發現不錯的2房、2+1房產品，在合理價格下，反而是一個值得自住或投資的好商品。以位居新店蛋黃雙捷核心的「大坪林ONE」建案為例，1789坪稀有大面積基地，規劃地上29層、地下6層的SRC建築，並採用日本住友集團的制震設備，根據現場銷售政安廣告專案周奕仁表示：「新店雙捷核心地段的兩房產品稀缺，我們在現場已經感受到買方市場對於這類型產品的高度需求，相信一旦正式公開，會有亮眼的銷售成績。」