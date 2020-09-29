彥星喬商攜手意藍資訊　發表房地產網路聲量大數據服務

深耕房地產媒體代理45年的彥星喬商廣告傳播事業群，攜手國內最具規模的社群監測平台意藍資訊OpView，共同發表2020上半年度「台灣房地產網路聲量」研究，實際比對網路聲量與市場交易狀態呈正相關，具有客觀參考價值。

意藍資訊總經理楊立偉表示，各產業在COVID-19疫情影響下，上半年的網路聲量多有跌宕，房地產產業卻在第2季大爆發，趕超過去2年的平均數值(詳表一)。彥星喬商總經理劉安立指出，比對房市交易的熱絡，全年房屋移轉棟數在今年可望拚6年新高，輿情在民眾購屋需求及行為的觀測上能為房地產產業帶來另一種參考指標，這也是發表「台灣房地產網路聲量」研究的重要目的。

網路聲量隨季度攀高至近兩年高峰

YouTube聲量成長最多

以上半年的房地產網路聲量來說，雖然經歷2、3月疫情高峰的低迷討論期，但在第2季暴風式的成長在6月達到全年新高，顯見民眾對房地產的關注熱度隨著居家安全管理考量、銀行存款接近零利率、股市震盪的避險需求…等利多因素在網路上出現更多的詢問、討論及意見表達。意藍資訊楊立偉總經理說明，關於房地產聲量的討論集中在Facebook、PTT、Mobile01、YouTube及LINE TODAY這5大網站平台，各網站的討論聲量皆為正成長，又以YouTube翻倍成長幅度最大(詳表二)。

內容行銷模式妥善運用

有助於資訊透明化的正向溝通

彥星喬商劉安立總經理指出，YouTuber或Podcast這類的新形態行銷，在疫情期間隨著消費者閱聽行為的改變將會得到越來越多的關注，而這類型行銷的核心還是會回到內容的產製。雖然與話題性、娛樂性高的網紅、藝人或意見領袖合作能得到大量的瀏覽量與曝光，但資訊曝光後帶來的印象與評論是否為正面影響仍然是 “有效溝通” 的”正確價值”。因此YouTuber特質與其受眾的匹配度，以及產品屬性、溝通時機、溝通內容都需要被審慎思考，以減少仇富、看熱鬧、干擾正面訊息等這類負面效應的產生。

人口密度 推案量 交易熱度

影響區域網路聲量

在房地產熱門關鍵字方面，意藍和彥星喬商共同指出，大環境面向的討論多集中在：打房、炒房、首購、投資客…等帶有情緒面向的討論（詳表三），顯示疫情期間原本對房價下滑的冀希未果，房價反而居高不下，與購屋能力落差仍是大部分網友的心聲。至於實際討論購屋需求面向的關鍵字，則是重劃區、房價、捷運…等與購買能力、房產機能等直接相關。

新北、台中、台南搶進前量體三甲

新竹黑馬表現突出

意藍資訊總經理楊立偉也提到，在區域聲量的表現上，六都聲量占比以新北市、台中市、台南市位居前三，除此之外新竹縣市討論聲量甚至高於台北市；若單就聲量成長率來看，前三大都會則是：桃園市、新北市及高雄市(詳表四)。彥星喬商總經理劉安立解讀，區域聲量的表現與人口數、建案推案量及交易熱度有一定的關聯性，的確我們在上半年度觀察到科學園區及重劃區議題很熱，直接帶動了台南及新竹的交易情形。新北市則是有多個推案訴求在可負擔的房價範圍之內。我們也將持續觀察網路聲量與房市熱度的相關係數發展。

房地產輿情提供客觀指標

縮短房市供需的認知差距

彥星喬商總經理劉安立認為房地產交易在近年來強調資訊的透明與對等，才是消費者決策過程的重要影響因素，因此如何透過新的媒介及工具進行與消費者正向的溝通，會是房地產行銷重要的課題之一，這亦是彥星喬商和意藍資訊深度合作建立房地產輿情資料庫的用意。

未來，劉安立希望透由整合房地產輿情、消費者行為數據(CDP)及廣告投放數據(DMP)的【彥星喬商三效資訊服務平台】，既可以提供購屋人資訊透明化的正向溝通環境，更可提供房產客戶更多消費者視角的思考面向、行為軌跡，提升供需之間的效能。