熱銷9成!桃園小檜溪防疫宅「檜樂集」最後倒數

因應新冠肺炎疫情影響，居住品質開始注意到「防疫」需求，舊建築已經定型，只有新式建築可以在整體規劃上，把完善的「居家防疫」功能預先列入建築配備，用心的房地產業者也為了提升建築產品競爭力，把「居家防疫設備」列為建築規劃的配備之一。房地產達人表示：「好房子！就是實用性、特殊性的配備越多越好，居家有列入防疫設備的建築，當然就比一般建築產品更吸引人，無論在增值、轉售的條件都比較好。」

「健康防疫宅」並不是每家建商都願意提供

根據市場調查顯示，「健康防疫宅」並不是每家建商都肯花成本建置，畢竟這樣的設備並不便宜，但是，關心居住者建商的建商，願意砸錢為客戶添置杜絕空氣細菌傳播的空氣清淨系統，這樣「佛心」的作法，還是會受到消費者肯定。2020年標榜「防疫宅」的建築個案，受到消費者青睞程度也有明顯提升。以桃園小檜溪重劃區的「檜樂集」建案為例，就是擁有「防疫淨換氣系統」的居家配備，目前已經達到九成銷售成績，進入最後倒數階段。

「檜樂集」九成銷售成績，進入最後倒數

「檜樂集」現場銷售人員表示，建案提供購買住戶的「樂奇隱藏式新風機」，是透過室內外進氣後產生「空氣濾淨」過濾髒空氣的效果，可以24小時智慧檢測室內PM值的濃度，自動調節最舒適的居住空氣品質，還可以透過這組防疫設備，調節室內與室外的溫度，當家中啟動冷氣時，可以控制室內外3℃以內的溫差。而且一套設備3道濾網就可以控制全戶空氣防疫品質，更重要的是，濾網DIY更換簡單，不必定期找廠商維護，增加使用成本。現場銷售人員強調，「檜樂集」所有規劃，就是要讓住戶「住得最好、花費最少、輕鬆維護」，所以，在選用防疫建材部份，也都幫助戶設想周全。

「樂奇隱藏式新風機」設備擁有3大功能

(1)新風模式-智慧創造居家最乾淨空氣品質，當偵測室外空氣優於室內空氣時，智慧自動切換進排氣，提升室內活氧品質。

(2)淨化模式-聰明調節室內最佳呼吸品質，當偵測室內空氣品質比室外好，智慧關閉通氣管道，產生內循環空氣淨化效果。

(3)節能模式-自動檢測空氣品質，調節進氣與出口排風的風量，溫差越大、外部進氣越小，綜合室內外好空氣，節約能源。

「檜樂集」防疫宅的「樂奇隱藏式新風機」具備3大功能。圖／摘自樂奇電器官網

「檜樂集」輕總價、高坪效、完美格局不浪費

「檜樂集」創造九成高銷售率，進入最後精華戶的倒數銷售，限量「防疫淨換氣系統」(https://www.youtube.com/watch?v=elvoCBpCDZU)以及「簽約加碼禮-4大建材升等」優惠配套(https://happyall.com.tw/index.html#case)，是聰明買家最後入手的機會。「檜樂集」規劃地上14層、地下4層建築，2-4房格局，屬於首購、首換的購屋族群，建築規格全部以高端建築為規範，訴求「輕總價、高坪效、完美格局不浪費」，5年屋頂防水保固，3年室內防水保固，都是高端建築規格，一樓挑高6米大廳設計，彰顯住宅氣勢，公共設施足以滿足一般家庭需求，臨30米春日路，創造更好的通勤動線。「檜樂集」銷售現場人員表示，這樣的產品等級，與「3字頭」親民價，吸引報復性買家客戶，看屋人潮展現「爆量」熱絡局面，成為小檜溪重劃區內的建築新指標。

「檜樂集」以「價格親民、產品實在」取勝

根據「小檜溪」內預售建案分析，「檜樂集」是目前區域內總價900萬元以下就可以擁有3房產品的建案，除此之外，還具備最佳格局的居住高坪效規劃，與其他建案相比較，以「價格親民、產品實在」取勝，才能穩穩的創造出九成銷售成績，進入最後倒數時刻，建議可以親臨現場參觀比較。