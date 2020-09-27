台灣區磁磚發展協會理事長陳裕愷呼籲政府

應考量國家處境不可認定課徵瓷磚反傾銷稅

為了向印度及東南亞國家表達反對台灣可能向印度及東協國家祭出瓷磚反傾銷稅，台灣區磁磚發展協會(簡稱磁發會）理事長陳裕愷憂心台灣被報復，日前偕同秘書長賴復元，及國內磁磚業者前往印尼代表處說明台灣可能對印度及東南亞國家實施瓷磚反傾銷特別稅的背景、進度、相關關鍵作業、台灣建築業反映與東南亞台商的憤怒，印尼代表處向陳理事長一行表示支持磁發會行動，將反映印尼當局，也將透過與台灣政府對話管道，表達反對台灣提出磁磚反傾銷案之立場。

反傾銷案如果成立，別國極可能對我們其他工業產品採報復性課稅

陳理事長表示，最近接獲反映，竟有人擅入印尼磁磚大廠放風聲要對印尼瓷磚製造廠課徵50%瓷磚反傾銷稅，已引發恐慌!據了解，該工廠已聯絡印尼瓷磚組織反映印尼高層處理。陳裕愷表示，我國瓷磚進口稅率是10%，如果再認定同意陶瓷公會提出的反傾銷稅，從鎖定的貨品號列推估，瓷磚進口總稅率至少是50％起跳，不只賴以維生的進口業，連有進口印度、東南亞瓷磚的國內瓷磚廠都將受害，屆時瓷磚工地價、零售價都將上漲，到時候也就有人趁機哄抬瓷磚價格，不利消費者與營建業。陳裕愷稱，可怕的不只如此，反傾銷案萬一成真，在WTO架構下，別國也可能對我們其他工業產品採報復性課稅，我國與印度東協國家友誼及經貿關係將受影響，這對台灣現階對外政策極為不利。

政府應輔導國內業者迅速轉型，改走國內外通路路線

陳裕愷及業者同聲表示，政府切不可因產值不大、汙染性高、土釉料燃料、人力等處處仰賴進口的瓷磚業而得罪印度及東協各國，政府應輔導其迅速轉型，走多元、精緻路線，並藉此提升燒結製造與瓷磚模面圖紋設計品質，改走國內外通路路線，進口環保度高、價廉物美高檔瓷磚，以嘉惠國內消費者。

進口瓷磚絕非劣質瓷磚，是合法、物美價廉的優質瓷磚

另外，陳裕愷理事長也簡要提到，進口瓷磚絕非劣質瓷磚，是合法、物美價廉的優質瓷磚;至於瓷磚在大陸烙印轉第三國或專案進口進入台灣市場有多少成之佔比等重傷汙衊言論，都是沒有根據，悖離事實、缺乏法規概念的說法，長期以來都難以被市場接受，他強調這是有心人放出的假消息、刻意操作，籲請政府要明鑑。