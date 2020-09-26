買 1 幢多 1 戶！基隆田園調布 首創增值型立體別墅

北北基首創增值型綠體別墅「田園調布」今舉辦記者會，強調主打上層庭院5、6樓一幢，再多7樓獨立門戶景觀露台戶，相當於買 1 幢多 1 戶，收租、養生、二代共住都是相當值得的投資。據悉，買方有七成為基隆在地客，也有許多因工作緣故從汐止、南港、內湖過來，最近更有香港的客戶透過網路看到我們的影片，隔離結束就立刻來看房。

亞青建設副總經理江壬弘表示，基隆向來以推出透天為主，複合式重疊別墅可說是首見。擁有最大6000坪大樹造鎮計劃的「田園調布」，基地位基隆信義區東峰街，之前第1期在2016年推出，共86戶，目前僅剩5戶可售，均價18.5~20.5萬元。第2期在去年7月推出，1、2樓庭園戶下疊每坪20~23萬，已售7成，3、4樓中疊每坪16.8~18.5萬元，總價788萬元起，已售9成。928檔期正式公開5~7樓上疊，每坪均價約19.8萬，總價1088萬元起。

「田園調布」實品屋大客廳挑高6米，享受5、6樓中樓挑高大器空間，同時還有7樓超大露台獨立大套房，可收租或規劃自用。圖/業者提供

而這次主推的上層露臺戶房型，不同在於7樓多了10坪的大套房，有獨立的玄關進出、衛浴，以及8坪大的獨立露台可以使用，如欲單獨出租，每月大約可收1萬2至1萬5左右的租金。若是自住使用，則相當適合二代共居，一幢自己住，1戶婆婆住，孩子長輩顧，二代各自獨立又可以全家住一起。頂樓可以因應買主需求做Villa新空間應用，做私人湯屋、茶室、禪室、大書房、音響室，相當於做一個私人養生俱樂部空間，療癒身心靈的完美空間。

亞青建設陳穎毅經理表示，基隆每天有10萬到台北的通勤人口，不到半小時可到信義區，已成台北購屋投資的新選擇。從交通與房價著眼，基隆已是北部碩果僅存1字頭的地區。相較雙北房貸佔家戶月所得比近五六成重，基隆低到只有23%，在低利時代下更能創造高租金報酬率。