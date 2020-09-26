義式餐館賣自用店面?　售後回租繼續營業

曾被米其林推薦為最佳酒單餐廳的「iL Mercato義瑪卡多餐酒咖啡館天母店」傳出換房東！2017年義瑪卡多餐廳老闆以貝里斯商鵬達管理公司名義，分別以3億4988萬和7512萬買下本店旁的三棟老透天，開設同品牌咖啡館，事業版圖再上一層。不過2019年透明屋餐廳熄燈，今年八月，這三筆已有47年屋齡的透天也打包出售，共102.96坪以3.5億轉手，賣給力瑋國際開發，和當初三筆透天購入成本4.25億相較，持有三年後，比原本買價少了7500萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，交易的透天位於天母運動公園正對面，是許多天母人重要生活範圍，地段環境都不錯，該土地為住三之二，容積率可達400%，頗具開發價值。建商買下這三棟，土地面積共88.9坪，不過三棟透天僅一棟臨忠誠路二段，另外兩棟位於後方臨巷，若能繼續整合另外一戶臨路的透明屋，地坪將超過百坪，基地也比較方正，對於未來推案也比較有利。

近年餐飲觀光受創，因此建商也趁勢整合，不少營業中商家面臨歇業抉擇，包括上海隆記菜館老闆退休歇業，改當地主包租公；而漢吉建設買下中和仍營業中的艾森堡時尚會館持份，計畫持續整合後改建住宅。至於義瑪卡多餐廳也還在營業，估計在建商還沒進一步規劃前，餐廳以採售後回租繼續營業。

台灣房屋天母七路加盟店店長黃翊華表示，義瑪卡多餐廳原本租下透明屋，造型很具異國風情，還被米其林推薦為最佳酒單餐廳，因此生意很好，後續也在大直、內湖和光復都開了分店。或許因為本店房東不願出售，義瑪卡多餐廳老闆買下2017年買下本店隔壁三棟透天，開立咖啡館，而本店卻在2019年歇業，由於近年餐飲和消費市場都不如以往，原店址透明屋空置已超過一年，目前仍待租中，估計租金約在30~35萬左右。

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