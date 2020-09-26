台中七期興起中坪數豪宅熱 超級富豪生活圈立於不敗之地

捷克參議院訪台團、美中貿易戰將「台灣」招牌擦得亮晶晶，也拉抬了中部產業，台中七期的市政路附近的五星級飯店一舉增至 5 家；豪宅一哥聯聚、新世代豪宅建商富宇建設等，皆在市政路推出 60 至 80 坪左右的產品。七期鑲上主鑽，也宣告中部的國際富豪區成形。

繼斷絕紅色供應鏈後，川普政府九月再下狠招，駐中美國大使即將於 10 月回國，等同變相召回大使，再添變數。戰情緊繃的美中貿易戰，加上台商回流，蘋果、微軟、新思科陸續投資台灣Google 八月購入雲林斗六萬坪土地，全球前三大記憶體製造商美光繼續加碼后里廠投資，帶來一波波的台灣產業利多。

台商大量回台，除工業區土地供應需求孔急，豪宅交易也相對熱絡，堪稱「台中豪宅大道」的市政路為兵家必爭之地，台中一級戰將與豪邸幾乎都聚集在此，包括龍寶建設、寶璽建設、富邦建設、由鉅建設、聯聚建設、富宇建設等。

其中，「聯聚瑞安大廈」與富宇建設「世界之匯」 都是少見的中坪數豪宅，「世界之匯」 規劃 65、80 坪，「聯聚瑞安大廈」則為 55—65 坪，離高鐵約 10 分鐘車程，企業二代詢問度相當高。

「世界之匯」位於市政路、惠來路口，四面採光，擁有無限棟距，豪宅御用設計師王勝正利用得天獨厚的基地條件，設計出明亮色彩的輕豪宅，頗受菁英族群的喜愛。富宇建設也禮聘江浙菜主廚料理三餐，以精細的功夫菜掌握客戶的心。頂樓挑高的羅馬浴池設計，可讓住戶預約放鬆身心；年輕世代的豪宅品味隱然若現。

寬達 60 米的市政路往北散步可到台中國家歌劇院、百貨商圈、國際連鎖書店、超跑旗艦店，往南則有老饕最愛美食餐廳，吸引了台中最頂尖的客群，同時成為國際飯店的第一選擇。

中部首家由國際集團經營的五星級飯店日月千禧就位於市政路上， 2013 年開幕，今年業界再投資四家星級酒店，其中二家都選在市政路落腳，包括台中商銀總部將與萬豪酒店合作，豐邑機構商辦大樓將引進喜來登系統，而豪宅一哥聯聚建設新近購入的惠來路千坪基地，前地主新力旺原規劃為飯店，易主之後，規劃方向也備受矚目。

市政路上更是未來的商辦集中區，豐邑機構在惠中路口、河南路口二處商辦大樓，總銷即達 300 億。而惠來路口超過千坪的基地則由聯聚建設買下，繼「聯聚中雍」、「聯聚中匯」之後，將是最受市場矚目的聯聚商辦產品。

從商辦、豪宅的交易熱絡，顯示業者看好中部市場，市場人士表示，市政路將是台中最國際化的區段、也是皇冠上的那顆主鑽，帶領台中走上國際舞台。