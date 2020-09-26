台中七期興起中坪數豪宅熱 超級富豪生活圈立於不敗之地
捷克參議院訪台團、美中貿易戰將「台灣」招牌擦得亮晶晶，也拉抬了中部產業，台中七期的市政路附近的五星級飯店一舉增至 5 家；豪宅一哥聯聚、新世代豪宅建商富宇建設等，皆在市政路推出 60 至 80 坪左右的產品。七期鑲上主鑽，也宣告中部的國際富豪區成形。
繼斷絕紅色供應鏈後，川普政府九月再下狠招，駐中美國大使即將於 10 月回國，等同變相召回大使，再添變數。戰情緊繃的美中貿易戰，加上台商回流，蘋果、微軟、新思科陸續投資台灣Google 八月購入雲林斗六萬坪土地，全球前三大記憶體製造商美光繼續加碼后里廠投資，帶來一波波的台灣產業利多。
台商大量回台，除工業區土地供應需求孔急，豪宅交易也相對熱絡，堪稱「台中豪宅大道」的市政路為兵家必爭之地，台中一級戰將與豪邸幾乎都聚集在此，包括龍寶建設、寶璽建設、富邦建設、由鉅建設、聯聚建設、富宇建設等。
其中，「聯聚瑞安大廈」與富宇建設「世界之匯」 都是少見的中坪數豪宅，「世界之匯」 規劃 65、80 坪，「聯聚瑞安大廈」則為 55—65 坪，離高鐵約 10 分鐘車程，企業二代詢問度相當高。
「世界之匯」位於市政路、惠來路口，四面採光，擁有無限棟距，豪宅御用設計師王勝正利用得天獨厚的基地條件，設計出明亮色彩的輕豪宅，頗受菁英族群的喜愛。富宇建設也禮聘江浙菜主廚料理三餐，以精細的功夫菜掌握客戶的心。頂樓挑高的羅馬浴池設計，可讓住戶預約放鬆身心；年輕世代的豪宅品味隱然若現。
寬達 60 米的市政路往北散步可到台中國家歌劇院、百貨商圈、國際連鎖書店、超跑旗艦店，往南則有老饕最愛美食餐廳，吸引了台中最頂尖的客群，同時成為國際飯店的第一選擇。
中部首家由國際集團經營的五星級飯店日月千禧就位於市政路上， 2013 年開幕，今年業界再投資四家星級酒店，其中二家都選在市政路落腳，包括台中商銀總部將與萬豪酒店合作，豐邑機構商辦大樓將引進喜來登系統，而豪宅一哥聯聚建設新近購入的惠來路千坪基地，前地主新力旺原規劃為飯店，易主之後，規劃方向也備受矚目。
市政路上更是未來的商辦集中區，豐邑機構在惠中路口、河南路口二處商辦大樓，總銷即達 300 億。而惠來路口超過千坪的基地則由聯聚建設買下，繼「聯聚中雍」、「聯聚中匯」之後，將是最受市場矚目的聯聚商辦產品。
從商辦、豪宅的交易熱絡，顯示業者看好中部市場，市場人士表示，市政路將是台中最國際化的區段、也是皇冠上的那顆主鑽，帶領台中走上國際舞台。
|個案
|坪數規劃
|戶數
|完工年份
|聯聚瑞安大廈
|55、65 坪
|84戶
|2021
|富宇「世界之匯」
|65、80 坪
|113戶
|2018
|富邦「白朗峰」
|120 、130 坪
|148戶
|2019
|聯聚保和大廈
|131 – 262 坪
|69戶
|2016
|龍寶「謙臻邸」
|150 – 170 坪
|53戶
|2015
|富宇「東方之冠」
|100、120坪
|134戶
|2014
|龍寶「誠臻邸」
|96 ~ 128 坪
|75戶
|2012
|聯聚方庭大廈
|110、220、440坪
|133戶
|2010
|寶璽睿觀
|100～200 坪
|65戶
|2008
|由鉅三希
|81、114、177、160 坪
|172戶
|2009