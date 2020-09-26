新北內科底加！機捷A3站新潤莫內花園單月售3成

新潤建設在新北知識產業園區推出首發住宅案「新潤莫內花園」，總銷60億元，住宅每坪開價52~58萬元，成交48每坪萬元，買方以置產、首購、首換族居多，單戶總價1200~2000萬元左右，主力產品為2+1房的24坪產品，目前銷售1個月，週週狂銷熱賣，總預約人次衝破2000組，已售3成，預計2022年Q4完工。新潤機構董事長黃文辰強調，「新莊不再是以前的新莊」，因這裡有新北知識產業園區，也將成為「新北的內湖科學園區」，雖然房產景氣都會有循環，房市預估到明年底都會是好的。

「新潤莫內花園」基地面積1646坪，規劃地上15層、地下4層大樓，18~39坪2~3房，共367戶（包含17戶店面、4戶一般事務所、346戶住家），住家每坪開價52~58萬元，每坪成交均價約48萬元、店面則開價每坪85萬元。

「房地產要靠軌道經濟，新潤在機捷A3、A4、A5、A7、A9、A18跟A19幾個站點，都有大案正在銷售或準備登場。其中，A3站「莫內花園」更看好有新北產業園區的總部經濟效應加持。」黃文辰表示，現在是剛性需求、利率低，房價下跌機率不大，不少置產型買方買給下一代，或出租使用，只要是生活機能好的地區，買氣會持續增長。」

「新潤莫內花園」今日舉辦開工動土儀式。圖／鄭啟明攝

「新潤莫內花園」周邊有宏匯iTower百貨商辦、凱悅嘉軒酒店，又有機捷A3站、環狀雙線Y20雙鐵交通優勢。目前已購客中有7成是新北其他區的客層，包括新店、板橋、中和、三重等地跨區置產。