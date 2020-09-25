桃園站前黃金熱區　投資客青睞的高投報好宅「厚陞園」

桃園區桃園車站站前商圈近期話題十足，商圈內有3大百貨、影城及ATT筷食尚進駐之外，綠線捷運日前已正式動工，加上台鐵地下化等計劃，讓台鐵、捷運、客運3鐵共構發展成討論話題。看準此區繁榮商機，位在桃園站前特區「厚陞園」推出投報率上看10%(以自備款計算)、包租享18個月收益、全室送精裝修及早鳥贈送全室家電優惠，吸引不少投資及置產族群前來看屋。

隨著近年來桃園建設、市民福利誘因及雙北房價擠壓等現狀，桃園人口總數已逾220萬人，加上近期炒得火熱的綠線捷運於日前正式動工，促使人口持續湧入，房屋交易於六都中表現亮眼，帶動周邊購屋、租屋需求，區域內租金行情從單坪800~1200元都有，出租行情佳，投資客紛紛鎖定周邊商業標的。

建設議題讓此區持續發酵，後疫情時代也讓熱錢流往房市，在買方變多、供給不變的情況下，交易價也屢創新高，加上目前國際為刺激經濟，市場正處於低利環境，讓此區新案成炙手可熱的置產好選擇。「厚陞園」在桃園站前黃金商圈推出19~27坪、2~3房產品，獨選市區精華，區內由於開發早期，素地也相對稀有，不用與機能未到位的重劃區比較，且規劃24小時的飯店式管理，使該案有望成為搶租標的。

「厚陞園」在桃園站前黃金商圈推出19~27坪、2~3房產品 。圖／業者提供

「厚陞園」看準區域發展，周邊青年若買不起房就會選擇租房，而此區以金融為主，地段享有租屋剛性需求，也貼心推出簽訂38萬起超低首付優惠，不用一口氣挹注所有資金，再加上親民的總價，讓投報率上看10%，在這個後疫情的時代，擔心投資股票套牢、擔心創業受挫，還不如安穩置產，輕鬆享10% 高投報，「厚陞園」將是個資金避險的首選。

不僅如此，「厚陞園」還以單坪1000元的價格，獨家保證包租18個月，期間若出租房屋給租客，租金收益可再翻倍。此外，該案全室送精裝，提供三色自由選配，也配有經屏東科技大學實驗認證減音22分貝的亞諾德國石塑抗噪木地板，早鳥專案購屋優惠即贈全室家電包含:全室變頻冷氣、電視、冰箱及洗脫烘衣機等，應有盡有，只要備好一卡皮箱即可入住。

桃園站前特區機能充足，在政府的推動之下可望成為第2個新板特區，吸引不少沿台鐵而居的雙北通勤族，此次房市多頭，不僅剛性需求，因桃園火車站建設議題，置產客也提前布局，市中心地段的稀有性，甚至因為軌道建設帶動向上，相對保值抗跌。

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