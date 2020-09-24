忠誠路黃金門牌 靜安樹語半個月熱銷七成

由仰德集團士林開發所推出的「靜安樹語」，是目前全天母地區唯一「忠誠路」門牌的在銷個案，該案聘請操刀過「陶朱隱園」、「文華苑」等台北市超豪宅的景觀建築師盧胤翰，設計500坪「迴遊樹院」，成為近期天母地區最熱銷的個案，進場公開銷售半個多月，銷售率逾七成。

928檔期全台眾案齊發，不少建商看好疫情趨緩、資金回流的大環境，超過5,000億大量釋出，在這波全台遍地開花的推案狂潮中，精華地段的換屋產品更顯稀有，不少鎖定精華地段的高端換屋型產品，擁有建商品牌、規劃特色的個案，反而創下銷售佳績。

以「靜安樹語」來說，坪數規劃50～80坪、總價帶6,000~9,000萬元的換屋產品，吸引不少區域內以及台北市換屋客的矚目。

「靜安樹語」專案經理李維新表示，天母地區長年以來累積在地客群的換屋能量，建商品牌和優質地段更是高端換屋客鎖定的標的，仰德集團士林開發的建商品牌在當地擁有相當知名度，而該案地段上位處天母正核心的忠誠路靜巷內，大葉高島屋、天母棒球場、士東市場，均在步行5分鐘內可及，生活機能完善。

目前已購客有八成以上為天母換屋客層，不過也有不少來自台北市區換屋客是考量子女進入鄰近的台北美國學校就讀，而選擇在此購屋，甚至還有五組客戶「只看一次」就下手。

值得一提的是，天母地理環境與山水共伴，住戶更喜愛接近大自然的環境，該案特別重金禮聘擅長以環境共生的手法融入自然、兩岸三地華人首席景觀建築師盧胤翰，操刀「靜安樹語」景觀設計。擁有大量綠意的「樹院」，完美融合自然景觀與建築，成為該案最大賣點。

景觀建築師盧胤翰，操刀「靜安樹語」景觀設計，在建築內外規劃「樹院」，完美融合自然景觀與建築。圖／業者提供

「靜安樹語」 打造天母忠誠路上唯一擁有樹院的純住宅社區 。圖／業者提供

盧胤翰透過植栽和空間層次設計，讓步移景移，隨著腳步移動，見到的景觀也因地而異， 並創造出「廳中有景、景中有廳」的視覺意象，成為天母忠誠路上唯一擁有樹院的純住宅社區，與自然共生的綠意，也吸引不少高端換屋客的目光。

該案規劃50～80坪、單層三併格局，也採用台北市豪宅等級的配備設計，例如電梯規劃上採二部客梯、一部貨梯，不僅客貨、主僕動線分離，也可減少交屋後多戶裝修高峰期的不便。