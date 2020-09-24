鉅陞建設都會暖心服務　暖男溫昇豪也按讚

台灣首家以「有感建築，專寵自住」為訴求的鉅陞建設，從北部拓展到台中，推出的精品小豪宅，獲得熱烈迴響。鉅陞建設看好台中房市即將走向都會化的趨勢，除了積極布局台中舊城區的精華地，更邀請時尚暖男溫昇豪擔任品牌大使，內外兼顧的深耕動作，是台中房市最受關注的焦點。

台中舊市區雖有便利的生活環境，也是許多老台中人生活的首選之地，但長久以來，不是高度集中於大坪數豪宅的新建案，就是缺乏現代化建築條件的新建案，一直是已深受都會洗禮的台中人心中的缺憾。

向來深黯消費者需求的鉅陞建設，挾著長年在北部經營房地產的經驗，發現台中人也有強大的都會居住需求，開始在台中市積極拓展版圖，也深獲好評。鉅陞建設總經理褚學忠觀察到，台中房市不論是房價基期或是城市建設，正處於成長階段，將複製新北市房市十多年前的發展，而鉅陞建設有豐富的都會區客製化服務經驗，最能貼近市場需求。

所謂的都會居住需求，即是在舊城區的精華土地，透過一流的建案規劃，創造生活價值。鉅陞建設稍早在台灣大道、公益路推出「東方博舍」，造成台中的精品小豪宅風潮，最近又在惠文路、大墩四街的南屯區推出「南青山」，勢必再掀台中熱潮。

鉅陞南青山尚未推出即引起關注。圖／業者提供

知名藝人溫昇豪，本身對於房地產素有研究，在接獲鉅陞建設的品牌大使邀約後，覺得與他的理念相契合，便很快地展開合作計畫。溫昇豪說，安全、舒適、更信賴的服務，是他在購屋時的主要考量，鉅陞建設是服務到位的建商，更能滿足他的需求。

鉅陞建設認為，買房是每個家庭一生當中最大筆的支出，因此在推案時總是處處為住戶預先設想。為提升服務品質，更針對像溫昇豪這類的忙碌都會族，設計了完善的服務計畫。

鉅陞建設獨創的「ALL IN ONE購屋一條龍服務」將開發、規劃、興建、設計、裝修、售服、保固全部包辦，消費者僅需備齊自備款、稅金、政府規費，免去暫收款，買起房來相對有把握。

網路時代講求即時回應，鉅陞建設更為住戶提供專屬的E化網路客服系統、專屬LINE客服、24小時工程直播，亦讓消費者在交屋後若有疑慮，更不必擔心求助無門，形同獲得加倍保障。

根據溫昇豪的經驗，購屋時的裝修工程，常耗費他許多心力。鉅陞建設推出全國首創的「VIP精品客變服務」，透過業界最頂尖的空間專家，提供購屋者室內3D建材配色模組，以及專業人員全盤客變設計，不必憂心跟當初買房時的想像不一樣，相對非常有保障。這也是鉅陞建設建案的一大優勢。

除了簡化繁瑣的購屋流程，鉅陞建設更盡全力做好建築的每一環境。從建築外觀、空間規劃、施工細節、材質選擇，每一個細部都不放過，每一幢鉅陞的建築，都當作無法複製的藝術品，為每一塊基地量身訂製外觀美學，力求做到最好。

對於鉅陞建設展現深耕中台灣的決心，引進第一流的建築品築，讓中部民眾也能享有人性化、科技化、全面化的購屋享受，並且享受第一流的都會居住品質。溫昇豪說，他希望能有更多人能夠了解，進而提升生活品質，親身體驗台中都會之美。