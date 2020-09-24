市心公園宅「德友公園one」正式公開

德億建築事業團隊德峰建設2020桃園市心公園宅「德友公園one」，於9月19日吉時動土開工，並正式對外銷售。本次動土儀式暨開幕活動由德億建築事業董事長鄭兆佑帶領德峰機構、德友機構及日本清水模建築大師中村一夫、建築美學大師林淵源建築師及SGS國際公正公司認證團隊共同參與，鑫邑誠廣告規劃主持。

德友公園one歡慶開工暨銷售圓滿成功。圖：業者提供

活動中建築師林淵源分享了「德友公園one」的建築精髓，提出建築居住三部曲，第一部是「生活感」，德友公園one位於桃園國信公園第一排，優靜的環境加上極其便利的生活機能，為住戶帶來幸福的生活。第二是「美學」，林淵源認為，住宅的美學來自於日常生活的一動一步及生活環境的一花一草一木。最後是「風格」，林淵源說，建築的風格不只在建築外觀上而是在住戶的生活風格，當住戶感受到幸福快樂後，每個人就會活出自已的風格。而「德友公園one」最重要做到這第三部曲，當建築熟成後每位住戶都是生活美學家。

「德友公園one」打造安全、安心的住宅。圖：業者提供

「德友公園one」建築團隊之一的日本建築大師中村一夫也在會中說明本案在工程管理及建築工法上採用許多日本的建築經驗，包含室內隔間及輕隔間以及防水施工。這次與德億建築的合作就是為「德友公園one」打造安全、安心的住宅。

「德友公園one」在三大團隊合作的聲勢下，尚未公開就已有超過八成的客戶預約看屋。