佳茂黎明觀邸 八期綠海核心 公開即狂銷6成

台中影城生活圈，機能環境好，買氣火熱，造就八期房價一路飛漲，「黎明觀邸」坐落黎明路上，鄰近單元二、三豪宅特區，富攬大視野、豪墅群，高綠覆生活，形成「隱富新興聚落」，土地行情一路看俏，加上台中捷運綠線即將通車，建設開發不間斷，南屯運動中心更為八期房市添利多，市場專家十分看好八期生活機能漸增，成為台中換屋首選，區域價值不可同日而語，未來增值無限。

事實上，台中在地人都知道，八期比七期更適合自住生活，因為綠地更大更亮眼，一次擁有南苑、豐富及豐樂等三個公園，總計萬坪綠地面積，大樹圍繞下的慢活步調，如同台北大安森林公園生活圈，環境閒適靜謐，受高階白領、自營商以及醫師、律師青睞。「黎明觀邸」坐擁八期核心區，基地旁擁有學校預定地，鄰近七期市政、新光大遠百熱鬧商圈，加上文心秀泰、好市多、IKEA三大繁華生活圈，南屯國小、萬和國中幸福文教區，驅車中山醫療院區，醫療照護皆便利。

佳茂黎明觀邸打造區域稀少全棟雙主臥。圖：薪曜廣告提供

「佳茂營建機構」在地業績卓越，客戶回購率極高，此次精挑八期完美地段，精工建築「黎明觀邸」，大器打造區域稀有，全棟雙主臥、3衛浴的精品格局，再次驚艷市場。加上零店面純淨均質的社區，50、60坪寬裕3~4房，可供住戶彈性規劃空間，創造豐富居家生活情境。

雅砌多功能交誼廳讓社交充滿品味。圖：薪曜廣告提供

公設空間也兼具社交、運動、閱讀、親子等特色，詮釋菁英客層精挑細選的完美品味。考量未來電動車科技逐漸普及，「黎明觀邸」擁有全區標配，電動車充電系統，全面規劃停車場內每一個車位，都有自己專屬的「獨立充電系統」，擁有獨立電表，讓您日後選購電動車，也無後顧之憂，使用上更便利。接待會館：黎明路一段832-1號，禮賓專線：04-2389-7711。