「豐邑TECH PARK」24層雙塔地標 未公開即熱銷7成

豐邑建設在竹北高鐵特區推出新案「豐邑TECH PARK」，基地面積2,567坪位處世興運動公園首席，24層雙塔地標三面臨路，擁有市中心罕見的300米棟距視野，潛銷期間即熱銷7成，23日正式公開。

豐邑建設協理鄧國煇表示，與美國矽谷的條件相似，竹科擁有全台頂尖大學所形成的優秀人才庫，包括國立清華大學、交通大學、台灣大學竹北分部等，產學緊密接軌，周邊所匯聚的科技公司，近10年創造近10兆產值，也讓竹北高鐵特區近兩年在土地稀少、生活機能豐富多元加上外來人口持續湧入的情形下，每坪成交價格已經坐四望五。

百事成開發公司總經理楊玄吉指出，竹科經濟撐起一片天，儼然是「台灣科技首都」，竹北高鐵特區位置優越，人口組成年輕，人口紅利更帶動大量資源挹注，近距串連生醫園區、竹科、AI智慧園區，加上規劃中的台知園區，形成產業核心，能量豐沛；遠百新世紀預計年底開幕，龍享影城也如火如荼進行，豐富享樂的生活指日可待，帶動房市前景一片看好。

「早安台北，晚安竹北」，高鐵一日生活圈，移民竹北成顯學，楊玄吉說，豐邑建設特別延攬國際級團隊，天坊室內設計、老圃造園、大公照明聯手打造舒適、美感兼具的經典作品「豐邑TECH PARK」，以新現代極美建築，24層雙塔地標，展現不凡氣勢。接待會館在光明六路．近嘉豐南路。