昭揚君邸規劃獨到 公開即壓軸倒數

深耕中路特區多年的昭揚建築，繼「昭揚大郡」100%迅速熱烈完銷之後，持續推案佈局，嚴選三大公園優質核心，推出古典鉅作昭揚君邸，同樣注入「昭揚君匯」、「昭揚君喆」、「昭揚君硯」、「昭揚君麗」等君系名門血統，再現古典風華。

昭揚建築副理葉家瑋表示，中路特區為104公頃純住特區，昭揚君邸基地位置在中路特區中的菁華核心，退一步，位在風禾、水秀、向陽三大公園正核心，少了喧囂，卻又皆可走路到達，出入清悠寧靜。轉個身出街廓，又能輕鬆擁抱繁華，各路公車、YouBike站、足球場、網球場、路易莎咖啡、星巴克等，機能全面完善，得以在市中心，享受慢活風尚。此外，南桃園交流道車程僅需 5 分鐘，接軌國道一、二，未公開便備受矚目，公開即熱銷壓軸，其中 43 坪已全面滿席，53 坪、56坪絕版倒數搶席中。

左起昭揚建築總監呂雅蕙、冠宇和瑞空間設計總監董家錦及昭揚建築副理葉家瑋。圖：江富滿

葉家瑋說，昭揚君邸以同樣尊榮為基調，在近千坪的三面臨路基地上，重現古典巴洛克風華，特聘國際大獎設計團隊，打造交誼廳、咖啡廳、健身房、瑜珈室、泳池等十二大公設。全棟純雙併一層兩戶規劃，保持住家的單純性；戶戶邊間，三面採光，前後大陽台，通風對流良好。43-56 坪均質大4房，戶戶適居的方正格局，且雙衛浴皆開窗，外加單層排氣設計，回家感受自然健康氛圍，舒適好生活。

昭揚君邸從建材使用上，便堅持高品質，除了採用東和鋼鐵、台灣水泥等高級品牌，讓品質更有保障之外，工法部分，地下一樓頂板至貳樓頂板採用「柱中柱」專利技術，可吸收地震能量，耐震韌性有效提升；而住戶最在意的防水問題，不論窗框、浴室或屋頂，皆透過角隅補強、PU填縫、防水材塗佈、淹水測試等多道工序，保障使用品質。

全棟透過裝設Low-e5+5mm膠合玻璃，可隔熱降音，不僅節能，更保持室內清靜。此外，本案採銀級綠建築規劃，綠化量高於法規要求，停車場也預留電動車充電套管，順應國際趨勢，達到節能環保之效。

葉家瑋強調，中路特區目前以首購、首換規劃為主，大坪數產品較被忽略。昭揚建築為滿足金字塔頂端客層，將於正「風禾公園」第一排，打造 31 層區域最高，62 坪、 100 坪大尺度格局，透過地段的特殊性、以及獨有性，創造生活最無價的前景，加上本案特聘「李天鐸建築大師」悉心規劃，勢必為中路特區樹立前所未有的地標豪邸。昭揚中路建築館在桃園正光路、慈文路口。禮賓專線：03-302-9388。