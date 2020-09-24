中路特區超夯 新屋交易量暴增

桃園鄰近雙北市，區內的國道1號及2 號交流道，讓在雙北就業的民眾通勤往來便利，加上重大建設不斷，房價相對便宜，吸引許多人移居桃園就業定居。

根據統計，桃園 2014 年升格直轄市後，人口快速成長，2014年底全市約205 萬人，截至今年五月已達225萬人，短短六年增加20萬人，人口成長居六都之冠，也全面提升桃園的發展與建設。

昭揚建築總監呂雅蕙表示，綜觀桃園房市，「未來十年，全看中路」趨勢不變，在純住特區的定位下，風禾、向陽、水秀三大公園，勾勒超過萬坪的高綠覆宜居環境，加上大型足球場、網球場、中興國中、文山國小⋯等休閒、學區、交通機能全面完善，都讓自住客趨之若鶩，不論是首購小家庭、換屋升格、三代共居、退休銀髮族等客層，都可以在中路特區實現理想生活，也因此，中路近一年新屋交易量暴增102%，可見其搶手程度。

事實上，中路特區內推案多，建商品牌已經成為消費者購屋的關鍵因素之一，呂雅蕙說，如何買到有品質、有保障的房子，「選對品牌」是第一關鍵。「昭揚建築」自民國91 年成立至今，將近二十年歷程，不畏市場擺動，持續穩 定推案，一心為民眾砌築安全、穩固、舒適的居所。近年更以蛻變2.0的進階實力，深耕佈局中路特區，透過自家營造，嚴選精工建材，堅持施工品質，藉由完善的「保固」與「售後服務」，帶給住戶絕對的安心，相較其它小型建設、 一案建商，更有品質與保障。

昭揚新案昭揚君邸，採古典巴洛克風格設計，打造一如既往的磅礡氣勢，單就外觀而言，便可看出高貴的名宅質感。呂雅蕙指出，昭揚君邸基地近千坪，達百戶規模，可以漫步走到三大公園，又鄰近文山國小、中興國中九年學區，地段位置絕佳。地下一樓頂板至貳樓頂板採用柱中柱耐震工法，強化結構安全，並且著重防水、隔熱，導入銀級綠建築規劃，兼顧節能環保，更以當層排氣設計，達到健康防 疫的效果。全棟均質大4房，獨棟雙併、一層兩戶，超優質的規劃帶動銷售，公開即壓軸，目前43坪已全面完銷，53、56坪倒數搶席中。接續本案，昭揚將推出風禾公園第一排，由李天鐸建築師設計的百坪案，勢必再受關注。 昭揚中路建築館在桃園正光路、慈文路口。禮賓專線:03-302-9388。