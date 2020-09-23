中山金澤潛銷即三成 瞄準換屋族

放眼全球首都都有一條「官道」，是最能收盡城市發展史的一部典籍，台北市的百年官道代表非「中山北路」莫屬，日據時代以來主要的迎賓幹道，眾多政商界的發跡地，貿易商、舶來品、知名經典飯店的起家處，更代表著一卡皮箱世界打拼的精神，台灣經濟的起點。

百年中山北路官道附近置產首選

附近的百年名校中山國小，前身是日據時期「臺北市宮前學校」，人文薈萃豐富；整區綠覆蓋率高，其中有3座公園約共14萬坪，花博公園加上北美館的綠地面積是大安森林公園2倍大；整個區串起雙城街的美食香、赤峰街的文創勢力、晴光商圈的好人情，極具魅力。

中山北路和仁愛路、敦化南北路是台北市三大高端住宅聚落，尤其中山北兩側綠樹扶蔭，文化底蘊最深厚，價格最親民；而今又有上海商銀、陽信銀行兩大金融總部即將落腳中山北路與民權東路口，日後還有國賓飯店、大同集團總部改建等計畫，近來吸引不少建商推案插旗，買房隨著大趨勢走、浪潮走準沒錯。

儘管不少成功人士想擠進該區居住，買下經典宅傳子傳孫，但目前推出的區域產品多為小坪數，比如東騰界、匯泰鴻等皆是小坪數規劃，僅有15~30坪面積，扣掉公共設施市內面積所剩無幾，生活空間受限，居住窒礙，不夠大氣，很難作為傳世宅邸。

唯一換屋產品連日本人都難抵魅力

「中山金澤」，是此區唯一的中、大坪數宅邸，基地位於雙城街上的角地，規劃33~72坪2～4房格局，包含7戶店面、4戶一般事務所共67戶，休閒設施有接待大廳、空中花園、交誼廳、會議室、信箱區、曬被區，空間規劃注重戲細節，符合換屋族需求，從興建初期至今詢問熱度高居不下，才在潛銷階段就賣出三成，其中還不乏日本人親臨賞屋。

由於中山金澤是台北市的示範自辦都更案，對施工和建材的要求十分嚴謹，好比為了有更多的坡平車位，提升停車舒適性，挖到地下五層樓，因此地基特別穩固；並聘請PGA建築事務所協助規劃，同時請來打造台北101、新光摩天大樓，以及陶朱隱園的華熊營造施工，值得一提的是，華熊營造為日本122年歷史、株式會社熊谷組所創設的公司，以高水準施工技術享譽業界，中山金澤此舉已等同將住宅拉升至豪宅規格。

地主戶不惜成本重金打造中山金澤

此外，中山金澤在各大房屋銷售網上將建材攤在陽光下，這是多數建案不敢明說的秘密（如下表特色欄），從內到外，皆是朗朗上口的第一品牌，主導中山金澤自辦更新的理事長余東昇霸氣表示：「自己要住的，成本不是第一考量！」耐用、傳世才是首要目標。

台北市中山區雙城街甫落成推案的「中山金澤」。圖／業者提供

中山金澤戶戶配有鍍鋅鋼板烤漆雙面面飾實木雕刻板防火門+CISA鎖、林內雙口爐、PANASONIC廚具、杜邦人造石/防刮面板、林內懸吊式烘碗機、義大利BEST洗碗機、TOTO、YKK氣密窗、大金冷氣室外機、亞爾浦淨水器、德國BWT除氯設備及泥砂雜質過濾器、鑄鐵汙水管等，把關人身安全和居住健康。

低利引發的資金狂潮，湧進房地產，中山金澤因為地段對了、產品對了、建材對了，成為高端人士置產、自住、增值首選，正可說明銷售頻頻告捷、探詢電話不斷的主因。