新潤、亞昕、白天鵝、海悅聯手 南港推百億雙塔住宅

看好東區門戶鍍金前景，亞昕國際、新潤興業、海悅國際三家上市櫃攜手白天鵝機構，共同整合位於中視媒體總部、重陽公園旁，興南街逾1800坪土地，預計推出26層擎天雙塔住宅「擎天森林」，規劃首購、首換產品，總戶數約400戶，總銷130億。9月22日在林口舉辦63.96億元聯貸簽約典禮，由合庫主辦。

亞昕國際董事長姚連地表示，感謝銀行團對4家公司的肯定，海悅國際是代銷業界龍頭，新潤在產品定位也非常厲害，白天鵝蓋的房子精緻講究，亞昕也很龜毛是精緻建築專家，4家聯手勢必轟動市場。

新潤機構董事長黃文辰表示，「擎天森林」案量排名南港第二，北市已難找到1800坪的土地，看上基地周邊南港發展利多齊發，包括南港車站多鐵共構，北流剛開幕，後續還有三井LaLa Port、富邦人壽、國產實業、世界明珠、台肥、潤泰創新公辦都更、南港車站BOT citylink、玉成段大型商辦吸引人口移入的潛力，以後基地會有空橋接到北流、citylink。

據悉，該案原本規畫60坪，最後評估市場需求，25坪、38坪、45坪，要價一坪100萬元上下，將總價降低至合理門檻，全案由海悅國際操盤代銷，預計年底推出，業者希望明年的9月底銷售可以達8成。