總統府特區 帝璟苑光輝十月登場

全球第一大半導體封測廠日月光集團旗下的股票上市公司宏璟建設，趁928檔在博愛特區推出全新落成的崗石制震名邸「帝璟苑」，由於是總統府特區內亮眼的新建築地標，在國旗高掛的光輝十月登場。代銷業者海悅廣告指出，「世界關注的美中兩大強權角力戰下，台灣經濟與政治戰略地位前所未見地被凸顯，小英總統今年的雙十談話舉世注目，旗海飛揚的博愛特區房市自然也會再次吸引高資產族群目光。」

宏璟建設30年來在台灣推出汐止日月光、伯爵山莊系列、仁愛特區、博市、牡丹、新竹商務旅館、高雄儲運大樓、經典伯爵、伯爵晶鑽、土城日月光、宏璟榮華等指標案，橫跨住宅、商辦、飯店，更佈局亞洲重點城市，上海、重慶日月光廣場整體開發案點亮台灣之光。此次，宏璟問鼎博愛特區的建築巨作「帝璟苑」，榮獲第27屆金石獎，堅持先建後售模式，打造58-88坪雙制震崗石地標。該案以總統府博愛特區內極為稀有的住宅用地價值，和鄰近臺大醫院、和平醫院、高等法院的區段優勢，甫落成就在政商二代圈、將官、教授、醫師、律師族群間掀起一波詢問熱潮。

「帝璟苑」同時具有「台北雙子星」未來國際商貿潛力與總統府博愛特區光環，吸引高端資產族搶進。圖／業者提供

「帝璟苑」建築立面逐層退縮有如官帽形制，公設空間則以中國古書卷軸顯現氣度恢弘的書香文化，天花造型為書畫展開型態，牆面內為卷軸連續山水意象。結構更是博愛特區內少數達六級抗震0.3g強度的個案，採SRC+SS鋼骨構造強化搭載住友制震壁與新日鐵斜撐雙系統，通過國家ＴＡＦ驗證，並經台灣建築中心耐震標章審核把關。

地產業者指出，有別於大安、東區、信義計劃等豪宅聚落，國家一級政治中樞的博愛特區內的住宅用地有限，久久才有新案釋出，賣一戶就少一戶。在延平南路與愛國西路的小南門人文學術生活街廓內，有文化大學EMBA專班的大新館和東吳法商學院，坐擁小南門西門站雙捷站，與市大附小和弘道國中明星學區，享臺大醫院與和平醫院醫療資源，距總統府350公尺，加上投資金額高達606億元、1.5倍台北101量體的「台北雙子星」預計2027年將正式落成營運，匯聚機場捷運、高鐵、台鐵及台北捷運系統五鐵共構能量。房地產業者評估，位在「西區門戶計畫發展走廊」博愛特區節點上的「帝璟苑」，未來房價肯定如虎添翼，一席難求。

地址：中正區延平南路150號

預約專線：（02）2361-2345

建案官網：https://bit.ly/3hA1n4j