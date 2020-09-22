日本金牌企業「旭化成」 跨國淬煉中山區精華地段名邸
中山南西生活圈，因鄰近台北車站與前台北市政府，自日治時代起即為台北經貿核心，是台北最早與世界接軌的大道，更是外賓訪台必經之地。歷經了百年歲月風華，至今仍以林蔭大道、國際精品品牌重地享譽盛名。台灣知名企業黑松張氏家族成立之「詔安建設」，投入多年心力整合興家旺族美地，基於對祖厝的深厚情感，這片充滿福氣的土地上，盛邀有日本台塑之稱的前五十大企業「旭化成集團」，攜手共鑄一座能夠榮耀家族、輝映城市的「心起家厝」，一同雕琢出中山北路官道黃金級綠建築「中山松悅」。
成立於1922年的「旭化成集團」事業版圖囊括材料、住宅、健康等三大領域。近百年的企業歷史及旗下擁有許多市佔率第一的龍頭產品，深獲消費者信賴。於1972年跨足住宅領域，生產多項自家專利建材、制震設備，旗下透天住宅事業『HEBEL HAUS』優良的建築品質與規劃深受客戶好評，其後又成立了「旭化成不動産レジデンス株式会社」在都會區推出高級住宅大樓，專注於提升都心生活的居住品質，並為多樣化的生活模式彈性規劃空間，被譽為「日本頂尖的住宅專家」。
台灣旭化成董事長小原俊彦表示：「旭化成累積了47年的住宅技術，我們熟稔居住在都心的客戶們想要什麼。」累積188棟住宅大樓的強健實績，並因應地區特性與生活型態打造符合人文地景的建築，作品更是屢獲「日本設計大獎Good Design」殊榮！身為專業開發商，為客戶提供「Long Life住宅」是旭化成的宗旨，並引入日系精湛工藝與施工品質，精心打造、規劃能夠長住永安的傳世家宅。秉持一生懸命的精神，把握一期一會的機緣，與台灣詔安建設雙強聯手，凝鍊一座值得登上國際舞台的家傳建築！
「中山松悅」珍稀490坪方正基地，為樓層地上22層、地下5層建築，規劃68-129坪，共79戶住家。廣邀頂尖團隊打造豪宅級景觀燈光設計與高規格耐震六級結構，更擁黃金級綠建築標章。位處雙捷運中山站與南西誠品商圈黃金地段，公園綠地圍繞；左擁文化當代藝術館，右抱新光南西商圈，鄰近京站轉運站與未來雙子星經貿中心；誠品地下街步行5分鐘直達首都門戶台北車站與六鐵交通。全案已動工，預計2023年下半年完工。
預約鑑賞：www.matsuinmidtown.com/
貴賓專線：02-2537-1888
基地/接待中心：台北市中山區長安西路15號旁