台南安平永華市政上段 衝3倍增值

台南安平星鑽，每坪地價標破百萬

相對於其他五都，台南房市始終與自住型區域市場、低基期房市為主。近年來，隨著南科擴廠、台商回流、世界QE熱錢搶進，加上長期低利率，以及大型建商如龍騰、興富發、遠雄、達麗、寶佳、麗寶、聯上、三發…大舉入市，等等外在環境加持下，台南華麗轉身，近幾年房市熱度一枝獨秀，成為六都房市最佳看漲點。

安平老街。圖／業者提供

其中，房市搶先指標首看安平！在各大精華重劃區土地標售紛紛創新高的同時，以安平運河星鑽計劃為首，日前由台南市府地政局舉辦的公開標售案創下單坪土地108萬歷史新高記錄，不僅印證台南房市還有強勢追漲的空間，更從運河頭帶起安平五期的下一波漲勢，若回顧民國100年安平區中古屋均價每坪約10萬左右，不過數年時間，身價早已翻了2-3倍，持續看漲的買氣，安平五期絕對是最佳首選。

六都最熱指標，永華「市政阿曼」更熱

前進安平五期，永華路第一排當然是燙金門牌。龍騰、府都、國泰等豪宅品牌搶先插旗，房價行情與身價感受絕非是二三排建築所能比擬，尤其是最靠近市政府的永華路上段，因為位處市政機關核心、商圈完整，又連接中西區市中心生活圈，加上土地珍貴稀有，成為房市新寵兒。

台南市政府。圖／業者提供

其中甫剛開案，由龍騰建設規劃推出的永華市政首排「市政阿曼」以3房658萬起超有感價格，未公開就預約不斷，一公開隨即熱銷不斷，週週來客爆棚的驚人買氣，顯現出市場對安平五期未來發展的充分信心。

「市政阿曼」紅不讓，高增值高CP當道

低利時代，大批青年選擇趁機買房，首購除了看能否負擔總價，CP值更是不少人置產的首要條件！台南捷運藍綠線即將評估啟動，未來捷運行經永華路，坐擁第一排的「市政阿曼」搶佔捷運增值起點；安平跨港大橋預計2021年開工，2024年完工後不僅有效舒緩車流，更進一步活絡永華商圈吸引金流；2025年接軌通往南科的北外環道全線預計完工，順著台17線，數分鐘內輕鬆連結北外環，帶來便捷交通，永華路第一排得天獨厚，盡享重大交通建設利多。加上五期市政特區原有的國家歷史風景區、自由貿易港、亞果遊艇碼頭、安平與慈濟明星學區、高密度公園…都讓安平五期成為台南重劃區中最值得搶進的NO.1。

安平運河。圖／業者提供

「市政阿曼」門前是捷運交通願景，周邊是得天獨厚的好環境，再由屢次斬獲台灣誠信建商、園冶獎、金獅獎、金質獎、環保卓越工地多項殊榮的龍騰建築領軍，還讓消費者以2房價格換到永華市政高品質時尚3房，超高CP值，才能熱銷有理，成為安平五期領漲指標個案。