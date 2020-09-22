衛浴小巨人凱撒今年業績成長上看15% 「瓷藝光廊」台中開幕

凱撒衛浴進攻新建市場！ 4 千坪苗栗造橋發貨中心、萬坪越南櫥櫃廠去年投產，佔地140坪的「瓷藝光廊」台中店今（22）日開幕，大台中不動產開發公會理事長王至亮、台中市建築經營協會理事長邱名仕、台中市衛生設備公會理事長陳武奇皆到場祝賀，現場也有魔力宏魔術熱鬧演出，現場貴客雲集，董事長蕭俊祥預估，今年業績成長上看15%。

台中凱撒衛浴今(22)日開幕典禮貴賓合照，左起茂實行董事長陳亭宇、台中市衛生設備商業公會理事長陳武奇、台中建築經營協會理事長邱名仕、凱撒衛浴董事長蕭俊祥、大台中不動產開發商業公會理事長王至亮、名將企業董事長王進發。

台灣衛浴前三大品牌的凱撒衛浴區域經銷 20 家，全台銷售點超過 2000 家，修繕市場有八成市佔率，同時也是最早進入越南市場的台商，與日本大品牌 INAX 數次上演近身肉搏戰，在搶下其一半的市佔率後，晉身越南衛浴第二大品牌。

董事長蕭俊祥近年看好預售屋市場，於北中南設立「瓷藝光廊」，以乳白色系為主視覺，賦予陶瓷衛浴「時尚簡約」的設計感，搶下高市占率的 FFC 五大面盆系列、罕見的 1 公尺寬設計師款面盆、銀髮族沐浴單體等都在展示之列。

凱撒衛浴蕭俊祥董事長。

二樓則可嘗試各種細密氣泡花灑，免伸手自動彈出 Caesar Space 防水衛浴收納櫃組，為近年市場的明星產品。其中，凱撒衛浴近年開發出的面盆台面無接縫產品、智慧偵測小便斗、無水箱無死角數位馬桶、不搖晃按壓彈出自動抽屜等，皆獲「台灣精品獎」肯定。

蕭俊祥透露，明年將推出研發多年的百萬馬桶、銀髮族馬桶產品、臭氧龍頭；希望以設計幫助銀髮族保有生活自尊，合理售價的臭氧龍頭讓一般民眾平常就能享用好水。

眼光長遠的蕭俊祥在成立初期，每年即投入營業額的 2 % 在研發工作，拿下八屆「台灣精品獎」的實力也宣告了其強大的創新研發力道。他表示，凱撒衛浴資本額比不上國際知名大廠，只能採長期抗戰策略，聚沙成塔，未來將打造凱撒為「衛浴界的小米」。

從土法煉鋼到晉身亞洲市場排名，蕭俊祥在 2002 年鉅資引進的義大利FFC（高溫耐火瓷；Fine Fire Clay；高溫耐火窯）是重要突破點，打破了亞洲面盆無法超過 60 公分的設計侷限，6 年後更成功燒出薄胎產品，比起日系大廠，毫不遜色，但蕭俊祥強調，凱撒價格實惠、CP 值更高。

1 公分薄胎陶瓷衛浴的實力，讓凱撒衛浴在亞洲市場排名節節高升，全台四家「瓷藝光廊」今年底將陸續完成開幕，直接面對一線消費者、設計師，加上電商頻道、售後服務「衛浴管家」、上架「呼叫水電達人」APP，都顯示了其稱霸台灣衛浴市場的雄心壯志。

1988 年成立、2013 年上市，凱撒衛浴走過卅五年，董事長蕭俊祥與總經理陳威志是傳統產業中難得一見的黃金組合，一位是點子多的射手座，另一人則是理智有效率的天秤座，二人合作無間，讓凱撒衛浴跳脫傳統、邁向現代；今年雖遇到新冠肺炎、中美貿易大戰、越南封城等，造成營收下降，但八月業績轉正，預計今年仍有 15 %的成長力道。