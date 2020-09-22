在台北蛋黃區當有殼族　200萬有望?

擠身台北蛋黃區不是夢?據實價登錄顯示，今年三月中山區新生北路二段「百年中山大廈」，有一筆總價僅200萬的小套房交易，總坪數4.8坪，單價41.5萬，觀察該社區近年總價多在330~440萬之間，本筆成交總價僅200萬，是「百年中山大廈」5年來最低總價的套房。

優美地產企研室主任林哲緯指出，套房4.8坪，相當於2~3個雙人床大小，若扣除衛浴設備，活動空間很有限，住戶幾乎只能坐在床上看電視，一般自住族接受度應該不高，不過北漂租客為了省租金，比較可能暫住這種「資深小套房」。依該區套房月租8千至1萬元的行情，估算年投報約4.8~6%，推測買家應是看上租金收益，所以低價入手當包租公。

台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯指出，「百年中山大廈」屋齡約41年，當中以低總套房、1房1廳等產品為主，由於位置上鄰近高架橋、加油站，不僅是自住型買方的最大抗點，也會影響日後轉手價格。但還好有周邊南京東路、松江路及林森商圈等上班族，支撐當地租屋需求，加上周圍長春、吉林路店家林立，生活機能成熟，走路到雙連站約10分鐘，若是想買市區，但銀彈有限的小資族，或是尋求高投報的置產族，仍是值得參考。

百萬自備款成家? 北市這三區有譜

200萬套房可遇不可求，但小資真的無望在北市成家嗎？台灣房屋趨勢中心統計，今年實價至今揭露台北市總價500萬以下的住宅交易，扣除特殊交易共計275筆，其中以中山區87件交易奪冠；第二則是萬華區的64件；以及北投區的63件，這三區的熱門交易產品，多半是屋齡30年以上的公寓、套房為主。

林哲緯分析，雖然在台北市仍有低總小宅可買，不過要注意這類低價宅本身屋況，以及周邊環境安全性問題，若屋況較老舊，建議額外預留約總價1成的現金，因應日後裝潢、家電等支出。此外，中古公寓、套房物件雖然總價較低，但坪數小、屋齡高，可能會影響房貸條件，甚至許多銀行不承作小於15坪的物件，因此會提高的自備款門檻。