少子化奇景！ 台中這「里」招生大爆量　家長、教師助攻房價保值

9月迎來開學季，但隨著人口少子化加劇，越來越多國小面臨招生不足問題。意外的是，北屯區近年遷入量大增，區域人口反而逆勢成長，其中，廍子重劃區今年有廍子國小、廍子非營利幼兒園兩大新校招生，甫報名即出現爆量現象；對此，專家分析，北屯重大建設陸續到位，尤以廍子房價基數低，成不少家長購屋第一首選。

根據台中市民政局統計，截至今年8月全市共有281萬6819人，以北屯區28萬5653人居冠，當中又以水景里、廍子里、軍功里名列前三；若以人口成長變化來看，廍子里六年來成長超過1萬1000人，為所有行政區中人口成長之冠。

值得關注的是，廍子里5-9歲學齡人口佔北屯各區最多，為緩解被學生擠爆的人口壓力，市府新設廍子國小及廍子非營利幼兒園；豈料今年首度招生出現學生大爆量，不僅幼兒園多達240人爭搶登記幼幼班17個缺額，廍子國小也著手增設二期校舍，成當今少子化潮流下奇景。

廍子非營利幼兒園、廍子國小近期接連落成，廍子重劃區儼然形成新興完整學區。

台中市建築經營協會理事長邱名仕分析，北屯廍子存有市區罕見1字頭新案，不僅房價基數低，加上磊川實驗學校、東山完全中學及新設的廍子國小等名校聚集，明星學區發展可期，吸引家長及超前部署的首購小家庭前來購屋，也帶動教師族群大舉遷入，為區域房價再添保值性，近一年住宅成交行情已逼近2字頭，新案開價更上看3字頭。

綜觀區域新案，秉持1字頭房價的總太地產(3056)廣獲首購族青睞，繼一期「總太2020」火速完銷後，緊接著再推二期「總太聚作」，其基地位於環太東路近太原路、面積廣達6000坪，其中保留2000坪露營區、香草花園等樂齡公設，且預計在社區內引進購物商場，滿足住戶日常所需機能，全案目前銷況近9成，三、四期則如火如荼籌備中，詢問度熱絡。

躍升房市黑馬的北屯區，除了人口暴增成焦點外，建築設計也是一大亮點，如新校廍子國小校舍沿軸線採有機建築配置，圍塑成中庭草坪為校園凝聚核心，設計語彙獨特；同區域的「總太織築」則結合垂直綠化及傳統磚砌工藝，打造全台首座磚造藝術創作宅，雙雙拿下「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎，替設計能量增色不少。