危老都更博覽會 「老厝新里」品牌吸睛

於9月19、20兩天在松山文創園區2、3、4號倉庫盛大舉辦的「第二屆危老+都更博覽會」，20日總統蔡英文親臨參觀致詞表示，「危老+都更」將可創造三贏：民眾贏，新的安全標準更能面對地震與極端氣候的挑戰，居住可以更安全；專業贏，創造新的就業機會，像是都更危老推動師、土木工程師、技師等，皆可受惠于「危老+都更」推動所帶來的新工作模式與機會。第三則是產業贏，將可帶動營造施工、建材建物、設計裝潢、消防裝修等上下游產業，促進產業整體發展。總統期許成功推動「危老+都更」帶來更安心、安全、舒適的居住空間。

今年，參展單位除比去年更踴躍積極外，北市府近日發布的「公辦都更2.0」第一手資訊 ，知名建商國礎機構富裔實業則推出新品牌「老厝新里」，繼規劃、營造、生技、科技、餐旅板塊後，將危老都更正式納入集團經營體系麾下，為運營城市美好生活佈建全方位的服務體系。

國礎機構富裔實業危老都更新品牌「老厝新里」，為土地掛上名牌，「讓經過成為經典」的訴求，在第二屆危老都更博覽會中吸引不少地主洽談。圖/鄭啟明攝

不同於以往民眾對於危老都更的刻板印象，「老厝新里」在這一次的博覽會揭幕首日，即以英國倫敦藝術大學研究所新銳設計師的BI整體設計，吸引了數百民眾的關注按讚，也吸引了許多殷實的地主低調洽談。

國礎機構富裔實業董事長祝文定表示：「每一條街道，都代表了一種情懷。每一個出走的人們，都有其掛念的土地。」我們希望藉由老厝新里喚回人們的記憶，在歷史痕跡之上，孕育出新時代的歸屬感。秉持著創造如富裔山及富裔河等當代建築地標同樣的精神，修補無數個被遺忘的歷史。