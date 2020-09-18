國山萊特利發明Z工法專利 乾式石材吊掛工法獨步全球、受國際肯定

現今高樓層建築物外牆為突顯建築物質感多採用石材飾材取代傳統瓷磚飾面，但103年基隆市發生國內首起外牆飾材掉落傷人致死事件後，緊接著又於104年發生台北市聯合報大樓外牆石無預警掉落，造成了嚴重的傷亡事件，因此國內建築業者才逐漸開始關注此問題的嚴重性，唯現今中國大陸建築物已超過60%多採用乾式石材吊掛工法，但台灣卻僅佔30%建築物採用，此點重視的程度與中國大陸形成了強烈的對比，足以顯示國內建築業界對於乾式施工的概念仍相較落後。

由於一般建商會為了提昇建築物的本體價值，常會以石材作為立面飾材，其施工方法分為傳統濕式工法與乾式工法兩種，其中乾式工法(亦稱:乾式石材吊掛工法)常用於石材較厚、重量較重的設計下，而乾式工法是一種背面不填水泥砂漿以五金繫件將石材固定於結構體上的施工方法，在施工成本上雖較濕式工法高，但施作工期可比濕式工法短，且耐震性、承重拉拔也相對更高。台灣的績優石材廠商(國山集團/萊特利工程)已研發出獨家專利的外牆覆材吊掛技術與專利五金繫件，可同時搭配專利的Ｚ型乾式工法施工，讓建築立面在後續的養護更簡便之外，在面臨外牆石材受損的情況下，更可以獨立更換小面積的石材，不需整面重新施作，讓養護更加方便、修繕費用也跟著降低。

圖為（左）萊特利工程董事長特助陳孟圻於杜拜Dubai BIG5 2019展會與外國合作對象洽談。圖／萊特利工程提供

乾式工法與傳統濕式工法的差異？

國山集團萊特利工程董事長特助陳孟圻於受訪時表示，外牆石材使用乾式工法不會產生濕式工法可能會發生的白華現象，同時還可以避免背填水泥砂漿因受溫溼度變化使石材受到擠壓而移位、脫落、導致公安意外的發生，並可視現場情況上下同時進行安裝作業，而達到縮短工期的目的。但是在外牆混凝土面的防水處理及石材間的縫隙填塞必須處理得當，否則日後屋內將會有滲水之虞。由於中國大陸的建築市場相較台灣更加重視此項安全問題，因此乾式施工法在中國大陸已被廣泛採用。就目前台灣建築總體來說，採用乾式施工方式施作的建築物僅佔約30%，這其中除了成本較高因素之外，也夾雜著台灣對乾式工法安全性的質疑。陳孟圻強調，其實石材重量較瓷磚重上許多，因此在乾式施工技術面的要求亦較傳統瓷磚飾面更加嚴謹，只要找到經驗豐富的施工團隊施作，由於已應用在許多建案上，實績斐然，可以放心施作。

而所謂的「白華」現象是指在混凝土、磚塊等材質中，可溶解的成份隨水溶解，並在水份蒸發之後分析出白色的鹽類附著物質。同時白華現象分為乾性、濕性及晶狀鹽三種，乾性白華多於水泥粉刷的牆壁上形成，外觀如粉狀或絲狀之白色霉菌，往往造成牆面外觀不雅及水泥漆剝落，刮除重漆後還是會不斷再長出來，也就形成了我們常見的壁癌。

至於濕性白華則是因牆面裂縫或磁磚間隙隨水滲流，形成白色水痕(或稱吐白)，至於晶狀鹽的主要成份是硫酸鹽或氯化鹽等可溶性鹽類。而這些物質的產生並非來自混凝土本身，有可能是來自於在拌合的過程中，被污染水或拌合材料，也可能是結構體中滲入被污染的水而造成。

萊特利專利乾式工法技術傲居亞洲，全世界高達３００多處經銷據點

國山集團萊特利工程董事長特助陳柏恒也指出，現今國內大量使用的乾式施工法多數面臨了零件綁定施工器械、施工不易等問題，因此造成施工成本提高，讓建商往往怯步，因而衍生國內採用乾式施工法量體仍受滯礙。但是萊特利研發的這套新型專利乾式工法不僅不用綁定施工器材，更具備多樣化的可設計性、五金繫件可重覆使用、施工便利等優異特性，還能讓建商選擇各種符合自身需求的乾式施工方案，以達到理想的預算控制，同時兼具美觀及後續養護便利、安全等特點。

而萊特利在中國大陸的市場中的量體佔有一席之地是因為沒有台灣上述因素的滯礙，同時施工費用並沒有外界所想像的難以親近。不僅可以依照業主需求規劃，五金繫件的配置也可以客製訂定施工，像是近期所採用的指標建案就有元富信三重重劃區、中悅世界中心、賀聖宮、麗寶芙蓉匯、板橋東方富域、瑜璟芳華、璟都杜拜美學、福容全省連鎖大飯店、中國大陸湖州中央府邸、栖霞商務中心、雲頂莊園等..皆採用這套工法施作外牆乾式施工。

圖為國山集團萊特利工程發明Z工法產品示意圖。 圖／萊特利工程提供

乾式石材吊掛工法五金繫件也能重覆使用?

萊特利不僅擁有台灣、大陸、日本、德國等世界專利，更在全球同步300多個據點銷售，其吊掛技術與專利的五金繫件、萊特利旋進式M8背擴孔螺絲都能讓石材緊密接合之外，且在施工時更不需要敲打撞擊，若遇上要更換石材洗孔位置的問題時，也能輕鬆的拆卸五金更換位置，並且可重覆使用，因此施工極為簡便，價格更為親民。在經過國家地震工程中心的7級地震(測試標準比照1999年9月21日台灣南投集集7級大地震)檢測與SGS的多重檢測下，數據均顯示萊特利的背擴孔螺絲無產生任何變形、鬆脫，石材也無發生龜裂及損壞，目前推出的第2代M8背擴孔螺絲拉拔測試承受力更高達1600kgf，更符合中國國家標GB/T32839-2016，運用此種高強度的五金繫件加上Z工法施工後的乾式外牆工法是目前最先進的乾式施工法，因此在中國大陸地區就高達200多處經銷據點，在上述多項的領先優勢下，也是萊特利在中國地區發展競爭力能迅速提升的原因。

萊特利乾式施工工法影音介紹:

https://www.youtube.com/channel/UCU6brT6RdbgWe-A_D45oaRg/videos