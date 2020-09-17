吳姍儒曝投資心法！買房當儲蓄 首次代言台中百億熱銷案

台中七期重劃區是房市一級戰區，近年各大建商購地、推案百家爭鳴，深耕七期的興富發集團，擁有多棟指標性豪宅，今年則轉攻七期小宅市場，推出符合時下青年首購族需求，以「2房、飯店級公設、低總價」為主的產品。位於七期生活圈的「市政愛悅」，為興富發聯手潤隆建設2020年全台最大推案，總銷約150億元，先前以懸疑式預告「黃金搶案」登場，馬上引發市民高度關注，開賣10天就破20億。

市政愛悦買氣爆棚 銷售突破6成

正式公開後，邀請以新時代女力、涉獵多元投資理財形象鮮明、與購屋客層相符的金鐘女主持人吳姍儒代言，第一次代言房產的她，笑說和台中有緣，已經連續3年主持台中跨年晚會，很嚮往這裡的生活環境。此次代言「市政愛悅」短時間就成功讓建案詢問度激增，銷售隨即衝破6成，成為七期生活圈內，最亮眼的建案。

台灣大道接國道1號路口旁的「市政愛悅」廣告強打，主打自備58萬起就能入手。圖/興富發提供

七期新光三越、大遠百生活圈 圖/興富發提供

「市政愛悦」位在台灣大道黃金角地，2,450坪大基地開發，鄰近新光三越、大遠百、老虎城3大百貨商圈及國家歌劇院。享七期生活圈時尚，也同時擁有秋紅谷、潮洋環保公園…等，超越6萬坪的綠覆環繞，與市政中心相比更加宜居、休閒舒適。

鄰近國家歌劇院，藝文七期多元精彩活動讓生活不無趣。圖/興富發提供

住進七期 捕獲野生金鐘女神

代言人吳姍儒也笑說，在美國求學時期就喜歡市中心的便利，台中七期很有美國大城市氛圍，相較台北道路更寬敞，商場腹地又大，綠化街廓也很舒適，既有市中心的繁華，轉角又有寧靜悠閒居家環境，這一點很衝突，但也是七期最有魅力的特點，相當吸引人，來台中的話，在這裡的咖啡廳就能坐上一整天！

秋紅谷萬坪綠覆，隨時都能輕鬆散步 圖/興富發提供

不僅生活機能好，七期交通便捷，近國道一號、74快速道路、高鐵站、台中科學園區等，產業與商圈地段緊密結合，促使就業與經濟雙箭頭快速增長，在七期生活圈購屋，不只生活精彩，工作也便利，讓房產更有增值未來性。興富發建設協理賴浚龍強調，台灣企業總部陸續搬入七期商辦聚落，白領上班族也跟著移進七期生活圈，加上地段優勢，推升「市政愛悅」吸引青年自住與置產客目光，客群主要以台中在地客為主，彰化、北部也不少，客層則以31歲-45歲為主，佔了近5成。

秋紅谷萬坪綠覆，隨時都能輕鬆散步 圖/興富發提供

吳姍儒投資房產心法 跟隨大勢選對城市

而目前以投資餐飲業為主的吳姍儒表示，受到華人社會「有土斯有財」觀念影響，對於房產投資很有理想，她強調，買房門檻比餐飲高，但相對承擔風險、不穩定性低許多。若要買房，首先得了解世界產業動態，充分理解當地政令、區域發展後，再去評估標的投資價值性。因為買房得趁年輕，「房地產就是一種儲蓄，當錢沒被自己花光，還存下一棟房時，心裡也能更安定去衝事業。」

市政愛悅主打泳池飯店宅，回家就像來到五星級渡假村。圖/興富發提供

主打低自備優付 年輕人買得起的七期小豪宅

「市政愛悅」樓高36樓，住家坪數約22至36坪，搭配低門檻優惠付款方式，訂金到交屋58萬起買2房，78萬起買3房，是七期生活圈稀有的產品。在居家規劃上，一般來說，飯店式管理住宅通常會以豪宅居多，而「市政愛悦」在大基地條件下，不只有氣派迎賓大廳、四季空中花園、Lounge Bar、娛樂電影室、鐵板燒宴會廳、運動Bar，還有景觀泳池、SPA、健身房等豐富多元的公設，和五星級飯店不相上下。一公開就吸引置產族、首購族關注，以低總價、低自備、高報酬，投資自住相宜的條件，成為今年七期房市搶手標的。

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