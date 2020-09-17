破2000組預約客的等待 達麗建設推台南高鐵地王增值宅

全台灣成功走向國際的上市建商『達麗建設』，開發版圖北至基隆南到高雄，並成功在美國西雅圖投入商場、土地投資與住宅建案，以豐富的全球經驗，首次到台南推案，就看中增值性強的台南高鐵特區！有別於多數建商選在住宅區推出集合式住宅，『達麗建設』在地價相對較高的商業區，重劃區內首場推案一出手就是績優地王宅，一舉改寫全台房市推案紀錄！為住戶嚴格把關優質區段、慎選地段的開發思維，難怪屢創熱銷傳奇。『達麗建設』更藉由不斷優化的內部服務體系，希望與住戶能建立起更長久永續的信任關係。

24小時服務團隊：

品質、服務、創新、永續4主軸創品牌認同

從產品銷售到工程施工至交屋維修保固，達麗提供24小時全年無休報修機制，另設立跨部門「顧客意見回饋小組」，每月召開檢討會議，強化服務品質一次到位，落實檢討客戶需求。針對建築工法引進與研發，公司旗下營造廠設「工程技術研發中心」，透過客戶使用經驗與回饋，連結學術機構與國內外合作廠商與專家，使用節能環保建材，創新思維從建築軟硬體實踐。而針對永續經營，『達麗建設』從購地、產品設計、原物料採購、工程建造，力求環境共生，節能減碳提升綠建築在環保與居住實用性連結。

達麗建設董事長謝志長。圖／業者提供

住家與綠景為鄰 潛力區蓋地王宅成熱銷關鍵

『達麗建設』過去至今推案思維之一：打造具增值潛力績優住宅，如早期2008年新北市推出光興國小與淡水河畔雙面景觀宅「三重河美」，2009年於新莊副都心推出巴洛克式住宅「達麗首席」，2010年在新竹竹北推出頭前溪水岸首排，千米永久棟距綠覆率81%「達麗EXPO世界之窗」，至近期高市捷運青埔站口，外觀採垂直森林住宅的「全民萬歲」，與位於台中機捷特區地王宅「達麗居山」等，熱銷關鍵在於嚴謹地段與專注打造區段第一名宅的用心規劃。

南台房價親民 卡新重劃區爽賺百萬增值財

從首購至豪宅，『達麗建設』推案思維力求規劃出一棟棟與區段環境共生好宅，獨特的購地思維加上高辨識度施工規劃，房價保值抗跌性強，若及早入手更可享有增值效應。以房價相對中北部親民的高雄為例，2016年於高雄新市鎮推出造鎮大樓「全民萬歲」，建案位於捷運青埔站首排且緊鄰省道，具大眾運輸系統優勢，公開不到半年狂銷700戶，打破高雄房市紀錄。而該案從早期購置至今每坪房價出現3~4萬元漲幅，若以35坪3房計算，等同不到4年大賺百萬增值財。

人氣滿滿，提早曝光。圖／業者提供

台南高鐵百億投資

2000組預約客搶買百貨首排黃金屋

近期『達麗建設』於台南高鐵特區推出大樓新案，建案緊鄰三井Outlet Park首排，區段為「沙崙智慧綠能科學城」。該科學城內擁綠能科技聯合研究中心、大臺南國際會展中心、中研院南部分院、自駕車測試場域與行控中心等高達13項重大建設，總投資額超過500億元，未來將創造2萬職缺。當區段建設已到位，未來包括三發、遠雄、華友聯..等建商都會陸續推案！『達麗建設』屬該重劃區首發個案，享有最強增值性，尚未公開就吸引兩千組以上瘋狂預約盛況。用相同的價錢買距離高鐵站、三井Outlet Park最近的住家，『達麗建設』以回饋府城鄉親的心，規劃出一棟會增值的黃金屋！