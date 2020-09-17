溫昇豪挑理想家 分享購屋看房五大心法

知名藝人溫昇豪在戲劇中擔任過許多暖爸的角色，幸福愛家的好爸爸住過許多好宅。他心目中的理想家，究竟是什麼樣子？他又如何一步步達到自己的夢想？他特別分享了如何買好房的五大心法。

身兼演員、丈夫以及人父等三重身份的溫昇豪，所有辛苦工作的成果，就是為自己與家人買個好房。溫昇豪說，這才是最踏實築夢的方法。他很坦白地說，演藝圈是一種高風險博奕型的行業，所以當你拿到一大筆錢的時候，就要開始未雨綢繆下一步，投資置產是他為自己攢身家的最佳方法，值得參考。

心法１》強迫存錢，打造現金流

溫昇豪曾經有開燒肉店卻慘賠的經驗，就決定不再冒然創業，轉而積極經營自己最有競爭力演藝事業。十多年來開花結果，收放自如的戲路也受到金鐘獎的肯定。

他深知演藝工作的收入不穩定，在投資理財上採取穩紥穩打的策略，因此他會定期定額買基金，買台塑、中華電等大型股票領股利，也會購買儲蓄險，強迫自己存錢。循序漸進打造被動式收入，平日有收益可領，就不怕演藝工作的收入不固定。

心法２》備好購屋資金，為看到好房做準備

小錢累積成大錢的威力，溫昇豪會為自己保留一筆現金，讓他可以有餘裕買房。他理財習慣傾向於保守保本，一定要精挑房地產物件，因為他深信好房才會增值空間，也能把資金做最有效率的應用。

房地產投資具有高度的保本特性，他隨時做好準備，平日也有關心財經大事的習慣，隨時隨地培養敏銳的嗅覺，當看到好的房地產物件時，他一定不錯過，可以從容出手。

心法３》慎選好地點，反對買不如租

在高雄出生的溫昇豪，在高雄房地產價格仍在低檔時，就出手買入並出租，他也在台北天母、三重都買過房，連日本東京都去置產。溫昇豪說，現在一年期定存利率不到1%，資金無可避免會湧入房地產市場．

溫昇豪特別有感，「老無所依是一件很悲傷的事」。所以特別提醒仍在租房子的朋友，應趁利率低點之際購買房地產，因為「擁有自己房子的踏實感，也會讓自己更努力打拼事業」。他很重視購屋地點未來的舒適性與發展性，最近他更把眼光放到台中。他相信，隨著台商的回流，台中的產業可望再創高峰，也會激發出購屋的需求。

心法４》重視細節，只選服務到位的建商

有過許多購屋經驗的溫昇豪，非常重視建商的服務品質。溫昇豪說，優質的健商會體貼消費者的需求，居住起來會備感舒適，無形中也會帶來財富。

他發現，北部口碑品牌鉅陞建設的建案高度重視細節，像是貼心將收納、陽台空間以室內設計的概念做延伸，並考慮到台灣海島型氣候，悶熱櫃體像鞋櫃與衣櫃容易潮濕發霉，在櫃體內設有防潮設計。這些平常人不容易注意到的細節，建商竟然還能花心思設計，代表整體工程品質與產品規劃也會以消費者為優先考量，是建案的品質保證。

溫昇豪擔任鉅陞建設的品牌大使。圖／業者提供

心法５》好房才能保本，進而資產增值

溫昇豪說，購買好房是人生夢想的實踐，建商也應有同等的回饋。房屋外觀設計是觀察建商細膩度的方法之一；而外觀差異化也直接影響房屋保值性。有些建商寧願千篇一律也不願花心思，優質的建商卻能堅持量身打造。鉅陞建設在規劃每個建案時，都會針對該區域的客層輪廓、街廓面貌、生活氛圍，來做最適合的規劃，每一棟鉅陞建築都是獨一無二。

當他發現鉅陞建設能做到延長保固，建築體檢等永續服務時，深覺這是值得託負的建設公司。平日又可以透過e化客服系統，查詢工程付款繳款狀況，又可以透過官方網站監看個案工入地，特別適合他非朝九晚五的工作形態。

溫昇豪說，安全、舒適、更信賴的服務，是他在購屋時的主要考量。他對於服務到位的建商，特別有好感，願意推薦更多家人朋友一起居住在同一社區。他也深信從源頭就做好服務的建商，一定能蓋出品質良好適合居住的好宅，所蓋出來的房屋自然有增值潛力，讓他築夢踏實。