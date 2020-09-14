同理心！台灣房屋楊佩蓉獲最感人工作貢獻獎

1111人力銀行舉辦「2020最感人工作貢獻」徵選，並於14日頒發獎項，其中台灣房屋楊梅四維直營店店長楊佩蓉，總能以真誠關懷，讓理性的房屋交易，多了幾分溫度與感動！她在客戶和公司的推薦下，榮獲不動產類仲介類別「最感人工作貢獻獎」殊榮!

客戶眼裡的楊佩蓉是一個很溫暖，肯聆聽，又充滿正能量的人！當94歲高齡的胡媽媽，得知自己罹癌已末期，房子又被生意失敗的兒子抵押給銀行時，資產一夕間成了負債，胡媽媽希望臨終前能把房子處理掉，不要讓房子成為家人的負擔，而各家仲介雖然都很熱情專業，拼命講解市場行情，展現售屋能力，卻沒人注意到這家人緊鎖在眉間的憂傷和無奈，只有楊佩蓉注意到。

楊佩蓉捧著從廟裡求來的平安符，安慰客戶說：「深信老天一定會做最好的安排，只要有天助就會有出路！」往後的日子中，無論颳風下雨，楊佩蓉總是精神奕奕地協助打理房子，拼命工作只為圓滿客戶心願。也許是老天被她感動了，短時間房子便以不錯的價格順利成交，也完成胡媽媽和家人的願望。

社工出身的楊佩蓉過去曾從事特教工作，即使轉戰房仲，仍默默關懷付出，只要知道特殊孩童教養院有設備欠缺時，無論是交通車或任何設備，總是不遺餘力盡力幫忙。而且她固定都將自己一部分的薪水捐贈給弱勢，從事房仲工作13年以來，從來沒停過，累積捐款已逾千萬元。她的善舉常被公司表揚，總裁彭培業，更稱她是台灣房屋最佳的公益大使，也是全體同仁的人生導師！

楊佩蓉表示：「社會上有太多艱苦人都沒得到很好的照顧。我能有今天的機會和成就，也是來自許多人的支持與祝福，我能分享我的能力，也是一種幸福。」