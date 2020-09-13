台灣首座時尚美感社區-「丽格」 禮聘亞洲最具影響力設計師訂製管家制服

台中七期惠中路上，義大利國寶建築師Antonio Citterio繼大陸建設「宝格」之後，全新完工的「丽格」再以當代蜂巢時尚外觀牽引了無數艷羨的眼神，這幢由國際知名建築團隊ACPV全案設計的地標作品，正如火如茶進行室內公共空間工程，準備迎接即將進住的主人。然而一座頂級社區思考的絕不只是硬體而已，社區服務也將成為未來豪宅空間驗明正身的DNA。

向來領先業界的大陸建設在台中深耕八年之後，以七期國際扛鼎之作定位台中高端住宅，接地氣的人脈經營也讓大陸建設愈來愈深悉頂級客層的需求，因此堅持在社區物管服務上不走坊間委外物管之路，而為社區自組獨立專屬的服務團隊，期能貫徹維護永續的社區價值與生活文化。於是除了引進大管家管理模式，編制櫃檯管家、餐飲管家、專屬私廚、休閒管家、機電管家Handyman、房務管家、安全管家，更務求做到Antonio Citterio為台中帶來的La bella vita美好生活新境界。

如果衣服是身體的建築，那麼大陸建設為「丽格」賦予的除了國際豪宅場景之外，也再造了一次「移動風景」的創舉。為了讓管家們更有自信、尊重自己職責、擁有服務主人的榮譽感，大陸建設特別邀請亞洲最具影響力設計師，同時也是台灣近來在時尚界新崛起的服裝品牌「東裝」創辦人陳俊良老師，為「丽格」量身訂製不同職務的管家服裝。

時尚界新崛起的服裝品牌「東裝」創辦人陳俊良老師，為「丽格」量身訂製不同職務的管家服裝。圖／大陸建設

日前，於「丽格」社區管家制服發表會上，陳俊良老師接受媒體專訪時特別指出，制服不只是給居所主人觀看而已，制服也代表一種對自我職務認知的內在精神，大陸建設很重視獨特性，因此，就連管家制服也期待是專屬社區，是獨樹一格的。

陳俊良老師表示，接受這件設計案的使命就是如何設計出既有識別性，也極講究，不亞於國際航空公司的制服，又能夠完全代表「丽格」社區的獨特生活風格。設計概念的起點是以建築的琥珀色及鈦金屬色作視覺統籌，分別為不同職務、工作特性，在樣式上作不同變化，再以橘色作串連。所以大管家有箭領西裝、不對稱的結構；安全管家收邊粗細不同，餐飲管家得考慮裙子側開的線性，上衣及裙子不同顏色，上琥珀下湛藍，表現細膩與專業，也同步呼應建築性的結構。

陳俊良老師為管家們設計的制服相當時尚別緻，代表「丽格」社區的獨特生活風格。圖／大陸建設

可以想見，「丽格」在迎進第一道璀燦朝陽緻極金彩時，也為主人揭開了尊貴稀世的美一天！著上箭領正裝的大管家，穿梭在天上辰星與地上祥雲的大堂，戰戰兢兢的迎接準備去散步的主人；在種植著紫薇樹與鳶尾草的自家花園，穿著亮橙色長版帽外套的房務管家輕聲問安如一道晨彩虹光；衣著湛藍的私廚正忙著準備無花果沙拉與義式料理，等待與主人分享日初之始；穿着橙紅收邊端莊的櫃檯管家，俐落又親切地完成主人囑咐與需求；當主人坐上座駕，在鈦灰色背心套裝專業安全管家引導下，順勢而上一整天愉悅的行程！

琥珀窗格的透色與鈦金屬灰的感質，佐以曦光橙紅的不同線性比例；湛色如壯濶的夜藍，都是自然本真的色彩變化。置身這一座天生麗格的美好生活空間，人，已成為「丽格」日以繼夜的幸福風景。