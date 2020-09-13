世邦魏理仕 公開標售台中七期精華角地公開標售



世邦魏理仕（CBRE）9月10日接受獨家委託辦理「台中七期精華角地」公開標售。該案座落台中七期南側文心森林公園旁，土地面積約302.86坪，使用分區為第二種商業區，基地位於向上路二段雙面臨路的角地，對面即為IKEA台中店，步行至文心森林公園僅300公尺距離，至捷運綠線文心森林公園站約500公尺，捷運綠線預計將於11月試營運並於年底全線通車，不僅享有捷運的交通便利性，亦同時擁有萬坪公園景觀的綠意環境。

台中捷運綠線為台中市第一條捷運線，北起北屯總站，南至高鐵台中烏日站，全長共十八個車站，主要捷運路線沿著台中主要道路文心路串連各文教、行政及商業中心，未來尚有捷運藍線主要沿台灣大道設置，並於台中市政府站為兩條捷運站交會的主要轉運站。基地旁的文心森林公園，佔地達8.88公頃，園區內有一座全台最大，可容納約15,000名觀眾的大型戶外環型劇場，台中市政府每年都會規劃相關的藝文活動在此演出。

世邦魏理仕於去年已成功標售台中西屯區土地，標售金額達6.22億元，當時吸引七封標單參與競標，全為在地知名建商，溢價率達15%以上，可見開發商對於台中市精華土地相當積極樂觀。依世邦魏理仕研究指出今年上半年全台交易金額達 1945 億元，包括商用不動產交易金額 293 億元，土地交易金額新 1,652 億元，較去年同期小幅成長近 3%，依照目前建商獵地的動能，預計今年的土地交易金額將可達3,000億元以上，為了掌握這一波後疫情時代的投資浪潮，開發商皆已超前部署購入土地以規劃未來開發推案。

本基地位於七期重劃區南側，屬於第二種商業區，除了豪宅商品的塑造，亦可提供金融保險業或台中精密園區、 中科園區等廠商規劃為企業總部使用，依基地面積加計相關容積獎勵，建物坪數可規劃達2,000坪以上，適合企業彈性規劃使用。本基地週邊亦有精銳建設、雙橡園開發、總太地產、豐邑建設等當地知名建商推案，本次土地標售底價極具吸引力，預計將吸引更多的開發商搶標。本案預計於109年10月22日開標，相關標售資訊歡迎洽詢世邦魏理仕資本市場部莊先生0932-200-511及詹小姐0910-182-832。

本案詳細資訊請參考網站: www.cbre.com.tw/taichung-7th-zone