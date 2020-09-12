新北下一站 傳佳詠心 超值2房總價558萬起

感謝來自北桃生活圈，五股、新莊、桃園、龜山的建築知音，「傳佳詠心」週週熱銷，銷售量勇破5成。

「傳佳詠心」座落在桃園、林口、廻龍捷運三核聚頂的軸心地段，以翠綠樂活、校園聚落與人文涵養等藝文資源，共構現代人最嚮往的暖心日常。

區域內除了眾所皆知的銘傳大學龜山校區外，包含了壽山、新路、自強以及龜山國小等在地校園；再往上一級有龜山國中、幸福國中等，高中職學校有壽山高中，成功工商，難能可貴的校園聚落，讓悠揚鐘聲成為生活中最雋永的特色。

此外，在桃園市府的大力建設下，未來捷運棕線完工後，區域周邊將可順利串連機場捷運、台鐵捷運紅線，並串連台北捷運路網，成為北北桃生活圈最前站。同時與10分鐘交通網內，台鐵、公車與國道共構為四通八達的便捷生活。

長期深耕大桃園的「傳佳建設」把握銘傳學區內極佳地段優勢，為在地有心成家的民眾用心蓋好房。傳佳詠心禮聘台灣建築安全履歷協會戴雲發理事長，以Alfa Safe柱中柱耐震興建，將結構耐震韌性提高2倍。同時在防水方面更加提昇，室內3年/頂樓5年的防水保固，全心守護您與家人的幸福家園。

座落於銘傳大學旁的傳佳詠心，鄰近以中興路與后街舊市集為起源的「大同商圈」。除中興路傳統市場外，萬壽路頂好、全聯超市等皆可滿足日常採買需求，許多美味小吃，更是饕客們的最愛。此外，傳佳詠心導入飯店式管理，清朗的公共空間，不只為自己尋得一處寧靜時刻，更是私屬的書香園地。

傳佳詠心挺你成家，現正推出總價558萬起，搶進超值2房，成就圓滿幸福。接待會館地址：萬壽路二段725號（麥當勞旁）。禮賓專線：03-319-3222。