楊梅站前地標『曜城心』再創巔峰

漢曜建設於正楊梅站前精華地段，推出『曜城市』驚艷楊梅，2020年再推出『曜城心』傳承地王之座，漫步約3分鐘，即可到達楊梅火車站。

一座城市的發展與繁華，必然從火車站前開始，因為無法複製的地段價值，使得「市中心、城心」封號得以不脛而走。『曜城心』開車約5分鐘即可上中山高楊梅交流道、台31(高鐵南路)15分鐘直達青埔高鐵特區、五楊高架校前路匝道，2分鐘路程來到楊梅最熱鬧的楊新路、大成路、新成路，交織成的站前繁華商圈，各式特色餐廳、小吃聚集，城心價值精彩萬分無法複製。

曜城心傳承地王之座。圖：江富滿

漢曜建設-執著打造最好的建築品質，因為，房子是要讓人住一輩子的，絲毫不能馬虎。『曜城心』是楊梅唯一「全棟」採用戴雲發-Alfa Safe耐震系統工法建築，一樓基座為『Alfa Safe 系統柱＋柱中柱』，二樓以上則全部採用『Alfa Safe 系統柱』，採用一根鋼筋連續不間斷彎紮一體成型柱箍，經國家地震工程研究中心之實體試驗證明，其耐震韌性幾近傳統柱的2倍；另外所有牆面皆採用『Alfa Safe 系統牆』工法施工，經國家地震工程研究中心之實體試驗證明，其耐震韌性較傳統牆增加約33%，使整體房屋建築安全更加穩固。

除了安全，更要安靜，『曜城心』緊鄰楊心國小，漢曜建設非常在意小朋友們的學習權益，因此在施工階段採用極高規格工法，有效降低施工噪音與震動，給孩子們一個安全、安靜、安心的讀書環境；施工噪音問題解決了，提供住戶寧靜居住環境也是漢曜建設所追求的，『曜城心』各戶樓地板使用德國進口MONEEHIVE制音墊，具隔音、降噪功能且材質無毒環保，符合綠建材概念，再加上錦鋐氣密窗、5mm+5mm雙膠合玻璃，就是要讓住戶體驗安靜的幸福。曜城心接待會館在楊新路、梅高路口。 貴賓專線：(03)478-9888。